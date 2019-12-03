Политика
Военное делоТрамп заявил Макрону о желании поладить с РФ
На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены поладить с Россией.
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Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
Гаджеты
Смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили обновление прошивки
Обновление предназначено для смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro, которые работают под управлением программной оболочки EMUI 9.1, основанной на девятом "Андроиде".
Политика
Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400
Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что Турция закупила российские системы ПВО С-400, сообщает РИА Новости.
Энергетика
Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Шоу-бизнес
Солистка Artik & Asti выходит замуж
Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба выходит замуж, сообщило издание Super.
Происшествия
Взрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего
В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца.
Общество
Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа.
Общество
Диетолог рассказала о самом вредном блюде на новогоднем столе
Селедка под шубой стала самым опасным салатом на новогоднем праздничном столе.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Футбол
Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»
ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Киев не увидел прорыва в проекте заявления «нормандской четверки»
Проект заявления по итогам «нормандского саммита», который пройдет в Париже 9 декабря, оценил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Единоборства
Руис высказался о тактике на бой с Джошуа
Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением относительно боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Происшествия
Медведь задрал пенсионера в Иркутской области
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Экономика
Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков
Ранее Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщал News.ru.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Политика
Пакистанские подлодки оказались технологичнее российских
«Пакистан уже с 2008 года имеет лодки с ВНЭУ, когда в состав ВМС [Военно-морских сил] этой не самой морской державы была включена подлодка Hamza с вспомогательной воздухонезависимой энергетической установкой», — утверждает Кулинченко.
Здоровье
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам
Минздрав предупредил о возможных противопоказаниях к прививкам не зависимо от их необходимости, сообщает издательство «Российская газета».
Кино
Тимур Бекмамбетов представил в Москве новый фильм «Война токов»
Происшествия