На совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены поладить с Россией.

Трамп заявил Макрону о желании поладить с РФ

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