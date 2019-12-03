Политика

Мой БрянскМой БрянскТрамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что НАТО необходимо выстраивать с Россией хорошие отношения, сообщает ТАСС. Об этом он сказал во время встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Лондоне.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить

Газета.Ru14:16

Трамп заявил о неплохих отношениях США с Россией

Известия10:42

Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

РБК12:16

Трамп и Макрон выступили за диалог с Россией

Коммерсантъ10:45

США и Франция выступили за налаживание отношений с РФ

News.ru13:40

Трамп считает, что США ладят с Россией

Life.ru10:32

Трамп: НАТО должна быть в хороших отношениях с Россией

ТАСС10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Политика

Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса

Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
РИА Новости вчера в 07:53
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
РБК 16:12
Происшествия

Карельского маньяка приговорили к пожизненному сроку

Lenta.ru 06:48
Футбол

«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Свободная Пресса 10:10
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 01 декабря в 20:00
Политика

МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру

Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Newvz.ru 02:52
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал 07:31
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ 12:03
Хоккей

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на Кубок Первого канала.
Интерфакс-Спорт 08:45
Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском 14:27
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Экономика

Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи

Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи.
Ведомости 15:19
Политика

Лидеры стран НАТО подтвердят в Лондоне свое единство

По мнению приглашенных участников международной конференции NATO Engage, саммит 4 декабря пройдет под знаком укрепления единства, солидарности и адекватности альянса реалиям меняющегося мира.
Независимая газета 12:05
Общество

В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РИА Новости 12:20
Футбол

Кристал Пэлас — Борнмут 1:0

«Кристал Пэлас» с 21 набранным очком поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 16 очками остался 12-м.
Sport24.ru 16:24
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

В США заявили, что не достигли главных целей санкциями против России

США не достигли своих основных целей — уход с Украины — санкциями против России, заявил заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.
Коммерсантъ 15:49
Политика

Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки

Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
Lenta.ru 10:54
Политика

Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
РБК 15:31
Политика

Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму

По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.
РБК 16:00
Общество

Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву

К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
REGNUM 10:48
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
RT на русском 14:49
Космос

Орбитальный отель Aurora откроется в 2024

Orion Span обещает открыть отель на орбите в 2024 году.
Хайтек+ 10:15
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Зе Луиш забил невероятный гол через себя

Soccer.ru 03:01
Футбол

Черышев вернулся в общую группу «Валенсии»

Матч ТВ 06:31
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru 16:22
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Здоровье

Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи

Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Evo-rus.com вчера в 00:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное