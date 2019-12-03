Президент США Дональд Трамп заявил о том, что НАТО необходимо выстраивать с Россией хорошие отношения, сообщает ТАСС. Об этом он сказал во время встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Лондоне.

Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

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