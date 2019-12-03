Политика
Мой БрянскТрамп заявил Макрону о желании поладить с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что НАТО необходимо выстраивать с Россией хорошие отношения, сообщает ТАСС. Об этом он сказал во время встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Лондоне.
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Политика
Зеленский пообещал бороться за жителей Донбасса
Киев будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский немецкому изданию Spiegel.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
Футбол
«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»
Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на Кубок Первого канала.
Общество
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Экономика
Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи
Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи.
Политика
Лидеры стран НАТО подтвердят в Лондоне свое единство
По мнению приглашенных участников международной конференции NATO Engage, саммит 4 декабря пройдет под знаком укрепления единства, солидарности и адекватности альянса реалиям меняющегося мира.
Общество
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
Футбол
Кристал Пэлас — Борнмут 1:0
«Кристал Пэлас» с 21 набранным очком поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 16 очками остался 12-м.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
В США заявили, что не достигли главных целей санкциями против России
США не достигли своих основных целей — уход с Украины — санкциями против России, заявил заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.
Политика
Трамп припугнул Китай по поводу торговой сделки
Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
Политика
Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Политика
Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму
По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Космос
Орбитальный отель Aurora откроется в 2024
Orion Span обещает открыть отель на орбите в 2024 году.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Футбол
Черышев вернулся в общую группу «Валенсии»
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Здоровье
Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи
Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.