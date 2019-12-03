Политика
РБКТрамп заявил Макрону о желании поладить с Россией
Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.
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Футбол
Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что он с удовольствием сыграл бы против национальной команды Украины на чемпионате Европы 2020 года.
Политика
МИД РФ опроверг сообщения о расширении «нормандского формата»
Напомним, что ранее Хейл сообщил о неких дискуссиях, которые ведутся вокруг попыток расширить "нормандский формат".
Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Здоровье
Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак
Российский врач-онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться при наследственном раке.
Технологии
Apple назвала самые популярные в 2019 году приложения для iPhone
Американская компания Apple опубликовала в понедельник список приложений, которые чаще всего скачивали в текущем году владельцы смартфонов iPhone.
Футбол
Президент «Арсенала»: Есть желание построить новый стадион в Туле
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» о желании построить новый футбольный стадион в Туле.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала измену Тимати
"Больше левые паблики читайте", — лаконично отметила 23-летняя Решетова.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок
Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.
Политика
Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
Происшествия
Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем
Число пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом на трассе в Богучарском районе Воронежской области выросло до 17 человек.
Политика
Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил акции на покупку автомобилей Lada
Наконец, до конца декабря продлевается действие программ «LADA Finance» (скидка от 20 до 50 тыс. рублей), «LADA Leasing» (от 20 до 40 тыс. рублей для юр. лиц и ИП) и «LADA в такси» (специальные условия на покупку автомобилей новым и действующим партнерам сервиса «Яндекс.Такси»).
Транспорт
ГИБДД предлагает пересадить водителей на общественный транспорт
Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах, - Олег Понарьин В связи с этим, он посоветовал возвращаться к "старому советскому способу" и использовать комфортный, массовый общественный транспорт.
Авто
Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России
Первые изображения рестайлинговой модели опубликовал Solaris Club.
Футбол
«Марсель» обыграл «Анже» и подобрался к «ПСЖ» на расстояние двух очков
Благодаря победе «Марсель» укрепил свои позиции в турнирной таблице (второе место, 31 очко) и подобрался к лидеру сезона — «ПСЖ» — на расстояние двух очков, однако у парижан есть два матча в запасе.
Игры
10 самых атмосферных баров в играх
Видеоигры предоставляют нам огромное количество самого разного контента.
Политика
Китай ввел санкции против Соединенных Штатов
Китай ввел санкции в отношении американской правозащитной компании Human Rights Watch, остановив рассмотрение запросов на разрешение зайти кораблям США в Гонконг, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Общество
Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»
Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.
Кино
Фильм «Ван Гоги» завоевал «Золотого единорога» в Лондоне
Главный приз премии «Золотой единорог» в Лондоне в номинации «Лучший фильм» получил фильм «Ван Гоги» российского режиссера Сергея Ливнева.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.