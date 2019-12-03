Политика
РБКТрамп заявил Макрону о желании поладить с Россией
Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.
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Политика
В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»
США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен.
Происшествия
Взрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие
В результате взрыва бытового газа разрушена стена многоквартирного дома в белгородском поселке Яковлево.
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", чем опасна селедка под шубой, кому нельзя ее есть и чем заменить это блюдо на новогоднем столе.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Здоровье
Как опустела единственная в Новочеркасске инфекционная больница
Как сообщили в городской администрации, специализированная инфекционная больница прекратила прием пациентов в связи с увольнением всех врачей стационара.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК предрек конец «золотого века» сланцевой нефти
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) объявила о конце "золотого века" добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки, пишет деловое агентство Bloomberg.
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом сборной Словакии Божеником
Форвард Жилины Роберт Боженик заинтересовал ЦСКА, сообщает Чемпионат.com. 20-летний словацкий нападающий играет за Жилину с 2017 года.
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Футбол
Ришарлисон продлил контракт с «Эвертоном»
Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон продлил соглашение с клубом до 2024 года.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Экономика
Сбербанк решил выдавать рискованные кредиты в обмен на «золотые акции»
Сбербанк в следующем году будет предлагать широкому кругу клиентов новый инструмент — кредит с применением «золотой акции», рассказал журналистам вице-президент по инвестиционной деятельности Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин, передает корреспондент РБК.
Фигурное катание
Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине
В Турине с 5 по 8 декабря пройдут соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию.
Транспорт
В московском метро подорожает проезд
Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Общество
Минтранс составил список стран для режима открытого неба Пулково
Минтранс определил список стран, в которые смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме открытого неба, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Политика
Саммит НАТО начался с протестов
В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.
Гаджеты
В России выпустили телефон из 90-х
Стоит особенно отметить габариты телефона: 195 х 45 х 62,2 мм, а вес составляет 352 грамма.
Общество
ГИБДД с октября 2020 года исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года.
Шоу-бизнес
Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов
Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
Общество
Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»
Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.
Экономика
В Севастополе утвержден бюджет до 2022 года
В 2020 году доходы бюджета Севастополя составят 58,2 миллиарда рублей (из них 42 миллиарда - средства федерального бюджета), расходы - 61,7 миллиарда.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Игры
Halo: Master Chief Collection: шесть великих игр на вашем PC
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.