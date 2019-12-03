Политика

РБКРБКТрамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.
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Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

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