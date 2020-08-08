Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок
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Американский лидер уверен, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки. "Потому что никто не был так суров с Россией, как я", - пояснил Трамп. Кроме того, Трамп заявил, что его переизбрания также не хочет и Китай.В источнике
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