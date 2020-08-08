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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок

Американский лидер уверен, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки. "Потому что никто не был так суров с Россией, как я", - пояснил Трамп. Кроме того, Трамп заявил, что его переизбрания также не хочет и Китай.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Трамп: я последний человек, которого Россия хочет видеть на посту президента

Газета.Ru02:46
РБК

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

РБК22:02
Интерфакс

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

Интерфакс20:43
Известия

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Известия20:59
ТАСС

Трамп считает, что его переизбрание - «последнее, чего хочет Россия»

ТАСС20:39
Коммерсантъ

Трамп считает, что Россия не хочет его переизбрания

Коммерсантъ20:37
РИА Новости

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

РИА Новости20:26

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RT на русском09:27
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