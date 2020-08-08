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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок

Американский лидер уверен, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки. "Потому что никто не был так суров с Россией, как я", - пояснил Трамп. Кроме того, Трамп заявил, что его переизбрания также не хочет и Китай.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

Интерфакс20:43
РБК

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

РБК22:02
Известия

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Известия20:59
Газета.Ru

Трамп: я последний человек, которого Россия хочет видеть на посту президента

Газета.Ru02:46
ТАСС

Трамп считает, что его переизбрание - «последнее, чего хочет Россия»

ТАСС20:39
Коммерсантъ

Трамп считает, что Россия не хочет его переизбрания

Коммерсантъ20:37
РИА Новости

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

РИА Новости20:26

Банки сообщили о проблемах при передаче данных о должниках коллекторам

С 1 июля россияне, согласно федеральному закону № 377, который вносит изменения в регулирование деятельности по взысканию просроченной задолженности, получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).
РБК03:00
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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