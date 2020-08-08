Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок

Американский лидер уверен, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки. "Потому что никто не был так суров с Россией, как я", - пояснил Трамп. Кроме того, Трамп заявил, что его переизбрания также не хочет и Китай.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Трамп заявил о нежелании России видеть его следующим президентом США

Известия20:59
ТАСС

Трамп заявил, что в случае переизбрания быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР

ТАСС20:27
Интерфакс

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

Интерфакс20:43
Газета.Ru

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок

Газета.Ru20:39
Коммерсантъ

Трамп считает, что Россия не хочет его переизбрания

Коммерсантъ20:37
РИА Новости

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

РИА Новости20:26
RT на русском

Трамп рассказал об отношении России и КНР к его переизбранию

RT на русском20:52

Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБКвчера в 05:27
62

Спустя год пилоты обвинили летчика Дамира Юсупова, посадившего самолет с людьми на кукурузное поле, в ошибке

Прошел почти год с того дня, 15 августа 2019 года, когда летчик Дамир Юсупов посадил самолет Airbus A321 на кукурузное поле и спас жизни 226 пассажиров и экипажа.
Маленькая Сызраньвчера в 14:49
12

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
219