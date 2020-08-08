Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок

Комсомольская правда 8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок, передает РИА "Новости". Американский лидер уверен, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки.