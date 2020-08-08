Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок, передает РИА "Новости". Американский лидер уверен, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки.В источнике
Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на этом посту — это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жёсткости по отношению к России, чем я.
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Трамп заявил, что он – «последний, кого Россия хотела бы видеть» на посту президента США
Комсомольская правда21:16