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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок, передает РИА "Новости". Американский лидер уверен, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на этом посту — это Дональд Трамп. Никто не проявлял большей жёсткости по отношению к России, чем я.
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Комсомольская правда

Трамп заявил, что он – «последний, кого Россия хотела бы видеть» на посту президента США

Комсомольская правда21:16
Российская газета

Трамп пообещал «очень быстро» заключить сделки с КНДР и Ираном

Российская газета21:10
ТАСС

Трамп заявил, что в случае переизбрания быстро достигнет соглашений с Ираном и КНДР

ТАСС20:27
Газета.Ru

Трамп намерен «очень быстро» заключить сделки с КНДР и Ираном в случае переизбрания

Газета.Ru21:49
РЕН ТВ

Трамп назвал свое переизбрание президентом «последним, чего хочет РФ»

РЕН ТВ20:35
Интерфакс

Трамп намерен быстро заключить сделки с Ираном и КНДР в случае переизбрания

Интерфакс21:14
RT на русском

Трамп рассказал об отношении России и КНР к его переизбранию

RT на русском20:52

Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.
Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена
Аргументы и Факты19:56
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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержан сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ru18:30
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Суд отклонил иск Jaguar Land Rover к Ineos Automotive

Представители компании подчеркнули, что Land Rover Defender стала культовой для марки моделью, которая является неотъемлемой частью прошлого, настоящего и будущего бренда, а его облик - фактически "визитная карточка" Land Rover во всем мире.
Новые автомобиливчера в 03:44
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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