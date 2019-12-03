США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

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