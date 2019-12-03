Армия и оружие
ТАССТрамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
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Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Хоккей
Демченко сменил «Трактор» на «Металлург»
Голкипер Трактора Василий Демченко продолжит карьеру в Металлурге, сообщает официальный сайт Магнитки.
Спорт
Манипуляции с базой не позволили WADA проверить данные 145 россиян
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории не позволили экспертам проверить 145 из 298 российских спортсменов, информация о которых содержалась в базе.
Политика
Александр Лукашенко отправился в Сербию с официальным визитом
Футбол
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика Евро-2020
В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Футбол
Месси опередил ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинец опередил ближайшего конкурента — защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка — на семь очков.
Политика
Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
Общество
Российские школьники не справились с экзаменом
По читательской грамотности результаты московских школьников выросли до 534 баллов по сравнению с 519 баллами в исследовании 2016 года.
Политика
Песков прокомментировал обвинения Нидерландов в невыдаче Цемаха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в невыдаче Владимира Цемаха властям Нидерландов.
Здоровье
В Рязани назначили главврачей БСМП и больницы №11
В Рязани назначены главные врачи БСМП и больницы №11. Информация об этом появилась на сайте Минздрава Рязанской области.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Футбол
Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ
Российский полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года "Первый шаг" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Политика
Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму.
Происшествия
Петрозаводского «маньяка» приговорили к пожизненному лишению свободы
Верховный суд Карелии приговорил жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах девушек, к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Общество
Глава «Аэрофлота» обвинил 17 аэропортов в резком подорожании услуг
В письме речь идет о 17 региональных аэропортах — от Геленджика до Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского — и сравниваются тарифы на нерегулируемые услуги за год — с июня 2018 года по июнь 2019-го.
Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Происшествия
Пожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.
Происшествия
Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100
Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Футбол
Головин прокомментировал свои удаления в нынешнем сезоне
Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал свои удаления с поля в матчах текущего сезона.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.