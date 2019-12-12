Политика
Lenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика
Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Политика
Рада продлила закон об особом статусе Донбасса
Украинские депутаты решили продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса, а не принимать новый.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана на пост посла в России
Сенат США утвердил на должность нового посла в России Джона Салливана. Заседание транслировал телеканал C-Span.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Наука
В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты
Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
Политика
ЦИК определился с датой выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО
«В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Общество
Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц
В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Политика
Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Кино
В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина
Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
Полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Общество
Назван самый популярный смартфон среди пользователей PornHub
PornHub, один из крупнейших в мире сайтов со "взрослым" видео, назвал самый популярный смартфон среди своих посетителей.
Спорт
Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Футбол
Бубнов оценил уровень чемпионата России
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
Происшествия
Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием
Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Общество
Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии
Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»
Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
Кино
Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для нового фильма
Голливудский актер Роберт Дауни-младший в роли доктора Дулиттла провел прослушивание анимированных животных для новой картины "Путешествие доктора Дулиттла".
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.