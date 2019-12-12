Политика

Lenta.ruLenta.ruСША договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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Bloomberg: Трамп одобрил первый этап торговой сделки с КНР, чтобы не вводить новые пошлины

ТАСС18:06

Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, сообщают СМИ

РИА Новости16:52

Трамп заявил о скором заключении торговой сделки с Китаем

РБК13:01

США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

Известия15:38

Bloomberg: США и Китай достигли договорённости по торговой сделке

RT на русском15:18

Трамп одобрил первый этап торговой сделки с Китаем

Российская газета18:35

Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем

Газета.Ru19:02
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика

Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».
РБК 19:04
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском вчера в 19:52
Политика

Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Украинские депутаты решили продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса, а не принимать новый.
Росбалт 04:52
Происшествия

В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности

Российская газета 08:57
Политика

Сенат США утвердил Джона Салливана на пост посла в России

Сенат США утвердил на должность нового посла в России Джона Салливана. Заседание транслировал телеканал C-Span.
Новая газета 13:10
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
FightTime.ru 15:17
Политика

Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Свободная Пресса вчера в 06:15
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 17:11
Наука

В Индонезии найдено древнейшее наскальное изображение охоты

Исследовав кальциевый налет с рисунков, археологи оценили возраст изображений в 44 тыс. лет.
RuNews24.ru 05:42
Происшествия

В Красноярске семимесячному ребенку во время массажа сломали ноги

Известия 14:39
Политика

ЦИК определился с датой выборов губернаторов Иркутской области и ЕАО

«В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.
Телеканал 360° 12:30
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК 15:37
Общество

Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц

В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Pro Город Рязань 10 декабря в 09:22
Политика

Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Национальная служба новостей вчера в 07:47
Кино

В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина

Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.
Life.ru 10:37
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия вчера в 16:54
Космос

Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне

РИА Новости 19:27
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Российская газета 09:36
Технологии

МТС провела первый в мире двусторонний голографический телемост на 5G

News.ru 05:59
Общество

Назван самый популярный смартфон среди пользователей PornHub

PornHub, один из крупнейших в мире сайтов со "взрослым" видео, назвал самый популярный смартфон среди своих посетителей.
Вести.Хайтек 11:43
Спорт

Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
RT на русском 12:15
Кино

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

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Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Футбол

Бубнов оценил уровень чемпионата России

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
Газета.Ru 16:30
Происшествия

Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием

Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 14:59
Общество

Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии

Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
РБК вчера в 10:22
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»

Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
StarHit.ru вчера в 21:00
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Роберт Дауни-младший провел кастинг с животными для нового фильма

Голливудский актер Роберт Дауни-младший в роли доктора Дулиттла провел прослушивание анимированных животных для новой картины "Путешествие доктора Дулиттла".
Газета.Ru 13:23
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт 18:35
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