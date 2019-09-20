Политика

ИзвестияИзвестияТрамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать. Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он возможность военных действий в отношении Исламской Республики, Трамп заявил, что США готовы к этому.
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Трамп заявил, что мог бы нанести удар по Ирану, но предпочитает сдержанный подход

ТАСС12:31

Трамп заявил о возможности нанести удар по 15 объектам в Иране

РБК12:29

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Трамп сообщил, что США готовы обстрелять 15 объектов Ирана

Московский Комсомолец11:55
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