Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.

Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране

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