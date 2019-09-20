Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
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