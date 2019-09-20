Политика
RT на русскомТрамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:57, Вашингтон
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Кино
Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO
Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь 12:55
Происшествия
Пожар в торговом центре во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" начался ранним утром в субботу. По предварительным данным, пострадавших нет.
Интерфакс 20:11
Политика
РЖД могут прекратить обслуживание железных дорог Армении
Ранее в интервью RTVI замминистра транспорта России Владимир Токарев заявил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
Rambler News Service 15:21
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 19:13
Культура
Ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева
Московский Комсомолец 04:15
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Авто
В России сертифицирован новый китайский кроссовер
Китайская компания GAC сертифицировала большой внедорожник GAC GS8 для рынка России.
Автоновости дня 18 сентября в 23:35
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Энергетика
Украина начала импортировать электроэнергию из Белоруссии
Украинская компания «Нафтогаз» начала импортировать электроэнергию из Белоруссии. Об этом говорится на сайте компании.
RT на русском 06:19
Здоровье
Скворцова рассказал, как вернуть медиков в российские поликлиники
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова озвучила свое видение решения проблемы нехватки медиков в российских поликлиниках, передают «Аргументы и факты».
ForPost вчера в 12:25
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.
Ньюс-НН 18 сентября в 12:30
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК 05:18
Происшествия
В Дагестане возник бунт в колонии
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
Меган Фокс рассказала, что ее сын любит платья
Американская актриса Меган Фокс сообщила, что ее шестилетний сын Ноа иногда примеряет платья.
МИР 24 09:49
Политика
Зеленский подписал указ о мерах по обеспечению экономического роста
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по обеспечению экономического роста.
RT на русском 16:14
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Происшествия
Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля
В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Политика
Глава МИД Украины заявил о деградации антироссийских санкций Запада
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится все сложнее следовать политике санкций в отношении России.
Газета.Ru 07:52
Происшествия
Президент «Анжи» опроверг причастность задержанного Идрисова к клубу
Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев в комментарии РИА Новости опроверг информацию о том, что задержанный Махи Идрисов имеет отношение к команде.
РИА Новости вчера в 11:56
Космос
Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев
Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.
N+1 10:35
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Газета.Ru 12:52
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском 14:19
Политика
Белый дом назвал темы предстоящих переговоров Трампа с Зеленским
Представители президента США Дональда Трампа сообщили, что американский лидер намерен провести со своим украинским коллегой Зеленским встречу на полях Генассамблеи ООН 25 сентября.
ИА Новороссия 15:05