Президент США Дональд Трамп высказался в пользу восстановления контактов с Россией. Прежде всего это касается отношений в сфере торговли. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News в субботу, 11 января.

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

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