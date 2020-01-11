Политика
ИзвестияТрамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп высказался в пользу восстановления контактов с Россией. Прежде всего это касается отношений в сфере торговли. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News в субботу, 11 января.
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Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Происшествия
В Австралии акулы съели футболиста из Германии
Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
КСИР взял на себя всю ответственность за крушение украинского Боинга
Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение самолета Международных авиалиний Украины.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Москве
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Общество
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Политика
Путин обсудил Ливию с эмиром Катара и принцем из Абу-Даби
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.
Политика
Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Общество
Бастрыкин потратил 8 млн бюджетных рублей на новогодние перелеты
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел новогодние каникулы в Финляндии.
Общество
Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году.
Политика
Посол Салливан надеется на улучшение отношений России и США
Отмечается, что новый посол Салливан "надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Хоккей
Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»
В последний раз вратарь забивал гол в НХЛ в 2013 году. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит отметился взятием ворот во встрече с «Детройтом».
Игры
WB Montreal выпустила еще один тизер для нового Batman
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала 82-летнего Кончаловского с голым торсом
Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая показала своего супруга с голым торсом.
Происшествия
В Самаре двое детей и трое взрослых отравились угарным газом
Всего пострадали пять человек: мужчина, две женщины и двое детей 2019 и 2018 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.
Здоровье
Медики перечислили 8 признаков плохого кровообращения в организме
Врачи назвали признаки плохого кровообращения в организме человека.
Политика
Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой
Футбол
«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой
«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Политика
Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Футбол
Рамиль Шейдаев: Уход из «Динамо» дает мне шанс заново себя проявить
Армия и оружие
В США назвали российский Су-57 небоеспособным
Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.