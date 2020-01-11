Политика

ИзвестияИзвестияТрамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп высказался в пользу восстановления контактов с Россией. Прежде всего это касается отношений в сфере торговли. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News в субботу, 11 января.
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Трамп заявил о необходимости наладить диалог с Россией

РБК01:38

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

RT на русском01:01

Трамп призвал к торговле с Россией

Взгляд.рувчера в 23:32

Трамп вновь заявил о необходимости поладить с Россией

ТАССвчера в 23:54

Трамп указал на необходимость налаживания торговых отношений с РФ

Газета.Ruвчера в 23:49

Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией

Российская газета00:26

Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией

РИА Новостивчера в 23:27
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Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
Происшествия

В Австралии акулы съели футболиста из Германии

Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.
Газета.Ru 05:17
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Политика

КСИР взял на себя всю ответственность за крушение украинского Боинга

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение самолета Международных авиалиний Украины.
ИА Новороссия 05:43
Общество

В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Коммерсантъ 04:49
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru вчера в 13:28
Армия и оружие

В Киеве заявили, что у России «нет надводного флота»

Газета.Ru 03:23
Политика

Путин и Меркель начали встречу в Москве

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Известия 06:40
Общество

Умер султан Омана Кабус бен Саид

ТАСС вчера в 20:22
Политика

Путин обсудил Ливию с эмиром Катара и принцем из Абу-Даби

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.
РБК 06:39
Политика

Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
РБК 03:23
Происшествия

Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом

Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Российская газета 06:18
Общество

Бастрыкин потратил 8 млн бюджетных рублей на новогодние перелеты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел новогодние каникулы в Финляндии.
Первое антикоррупционное СМИ 06:28
Общество

Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году.
RT на русском 06:37
Политика

Посол Салливан надеется на улучшение отношений России и США

Отмечается, что новый посол Салливан "надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".
РИА Новости 01:31
Армия и оружие

WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
ТК Звезда 09 января в 02:38
Хоккей

Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»

В последний раз вратарь забивал гол в НХЛ в 2013 году. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит отметился взятием ворот во встрече с «Детройтом».
Metaratings вчера в 00:15
Игры

WB Montreal выпустила еще один тизер для нового Batman

Faktom вчера в 11:15
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 03:08
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru 08 января в 18:38
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала 82-летнего Кончаловского с голым торсом

Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая показала своего супруга с голым торсом.
Народные новости 04:41
Происшествия

В Самаре двое детей и трое взрослых отравились угарным газом

Всего пострадали пять человек: мужчина, две женщины и двое детей 2019 и 2018 годов рождения. Все пострадавшие были госпитализированы.
REGNUM 03:36
Здоровье

Медики перечислили 8 признаков плохого кровообращения в организме

Врачи назвали признаки плохого кровообращения в организме человека.
ToDay News Ufa вчера в 13:06
Общество

Исполнившего главную роль в «Джокере» актера задержали

Lenta.ru 05:12
Политика

Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой

Капитал страны 05:19
Футбол

«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой

«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Спорт-Экспресс 02:50
Общество

Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри

Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Профиль вчера в 08:27
Политика

Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Известия 02:30
Футбол

Рамиль Шейдаев: Уход из «Динамо» дает мне шанс заново себя проявить

Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:55
Армия и оружие

В США назвали российский Су-57 небоеспособным

Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Газета.Ru 04:07
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