Энергетика
Газета.RuТрамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
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«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией
Комсомольская правдавчера в 00:30
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