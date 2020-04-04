Энергетика

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

«Стала дешевле воды»: Трамп высказался о сокращении добычи нефти

Московский Комсомолецвчера в 01:44

Трамп заявил о нежелании США сокращать объемы нефтедобычи

Профильвчера в 01:00

Дональд Трамп утверждает, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти

Эхо Москвы03 апреля в 21:07

Трамп дал комментарий о снижении мировой нефтедобычи

ИА Красная Веснавчера в 00:17

Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Lenta.ruвчера в 00:04

«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией

Комсомольская правдавчера в 00:30

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

РБК03 апреля в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 02:09, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости вчера в 22:19
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Гуф признался в любви Айзе из больничной палаты

SM News вчера в 12:47
Общество

В «Векторе» сообщили об испытаниях вакцины против коронавируса

По мнению Максютова, на людях вакцину для борьбы с коронавирусом могут испробовать уже в июне, изначально получив разрешение Минздрава.
OAnews вчера в 09:03
Футбол

Валерий Карпин снова стал отцом

У главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина родилась четвёртая дочь.
News.ru вчера в 11:21
Армия и оружие

В ЛНР два ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков

Два ополченца погибли в субботу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:35
Спорт

Трамп обсудил с руководителями спортивных лиг ситуацию с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в формате телеконференции обсудил с руководителями североамериканских спортивных лиг распространение коронавируса, а также заявил, что надеется на скорейшее возобновления соревнований, сообщает АП.
РИА Новости 01:17
Экономика

Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой

В результате Татьяна Бакальчук снова отступила на второе место в рейтинге богатейших женщин России, освободив первую строчку для привыкшей к ней Елены Батуриной.
Российская газета вчера в 11:57
Общество

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Интерфакс вчера в 22:11
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Политика

США и Канада планируют введение пошлин на российскую нефть

Известная газета Financial Times опубликовала статью об обсуждении властями Канады и США вопроса о наложении на нефть РФ и Саудовской Аравии импортных тарифов.
ToDay News Ufa вчера в 16:38
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 02 апреля в 10:07
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ вчера в 08:02
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Происшествия

В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына

Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 15:59
Общество

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

Республика Алтай полностью приостановила авиасообщение с Москвой из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Москва 24 01:58
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн 03 апреля в 13:40
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Общество

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

В прошлое воскресенье в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

Россия приостановила вывоз россиян из-за рубежа

Еще в начале этой недели Росавиация резко сократила квоты на вывоз россиян из-за рубежа.
Эхо Москвы вчера в 03:00
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск вчера в 08:33
Экономика

Почему выросла стоимость имбиря в магазинах

Россияне удивляются - цены на имбирь в магазинах выросли в разы.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Общество

В российском регионе объявили этап бесконтрольного распространения коронавируса

Распространение коронавируса в Дагестане перешло на четвертый бесконтрольный этап.
Lenta.ru вчера в 16:11
Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось до двух

При взрыве газа в жилой пятиэтажке в подмосковном городском округе Орехово-Зуево погиб еще один человек.
Известия вчера в 12:07
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Армия и оружие

Турция осталась без российских С-400

Avia.pro вчера в 22:34
Футбол

Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Газета.Ru 02 апреля в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное