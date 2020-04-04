Энергетика
Газета.RuТрамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
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Экономика
ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
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В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
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Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
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Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем
Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
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Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке
Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Политика
Путин продлил нерабочий режим до конца месяца
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Общество
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Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
Общество
Bloomberg: Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день
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Общество
СМИ назвали стоимость лечения от коронавируса в США
Стоимость лечения от коронавируса в США составляет десятки тысяч долларов. Такую информацию опубликовали западные СМИ.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Гаджеты
Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии
Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Теннис
Шарапова опубликовала свой номер телефона
Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Футбол
У Валерия Карпина родилась пятая дочка
У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Общество
Беременная невеста Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса
Сам британский премьер уже на протяжении недели находится в самоизоляции в связи с заражением коронавирусной инфекцией.
Гаджеты
Необычные наушники Samsung Galaxy Buds напоминают бобы
Южнокорейская корпорация Samsung готовит к выходу новые наушники Galaxy Buds под кодовым наименованием Beans.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Общество
Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом
3 апреля стало известно, что старшая дочь актера и многодетного отца Ивана Охлобыстина заболела коронавирусом.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Политика
В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности
Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.