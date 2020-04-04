Энергетика
Газета.RuТрамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу
Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
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«Рынок заставит их остановиться»: Трамп прокомментировал нефтяной спор между Россией и Саудовской Аравией
Комсомольская правдавчера в 00:30
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Челябинск, 5 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Челябинской области снова возросло число заразившихся коронавирусом.
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Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
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Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
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Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.