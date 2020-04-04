Энергетика

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил, что США не обязаны сокращать нефтедобычу

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил сделку с Россией и Саудовской Аравией по сокращению нефтедобычи и снижению цен на фоне пандемии коронавируса.
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