Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не должны были оказываться в регионе Ближнего Востока. Об этом он написал он в своем Twitter.

Трамп: США никогда не должны были быть на Ближнем Востоке

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