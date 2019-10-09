Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceТрамп: США никогда не должны были быть на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не должны были оказываться в регионе Ближнего Востока. Об этом он написал он в своем Twitter.
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