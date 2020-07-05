Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейТрамп заявил, что США победили нацистов и свергли коммунистов

США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых. Такое заявление президент страны Дональд Трамп сделал в праздничной речи в связи с Днём независимости, который отмечается 4 июля.
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с чего всё началось

Трамп назвал США победителями коммунизма и фашизма

По утверждению главы Белого дома, "американские герои" "нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов", а также "свергли коммунистов" и "загнали на самый край земли" террористов, защитив американские ценности.
РИА Новостивчера в 19:39

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Трамп: США «победили нацистов» и «свергли коммунистов»

Комсомольская правдавчера в 20:37

Трамп пообещал США победу над радикалами вслед за коммунистами

РБКвчера в 20:52

Трамп заявил о роли США в «свержении коммунистов»

REGNUMвчера в 20:47

Трамп пообещал победить левых радикалов

Интерфакс00:21

Трамп заявил о победе США над нацизмом и «свержении коммунистов»

Взгляд.рувчера в 20:22

Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»

ТАССвчера в 19:40

Трамп назвал США победителями коммунизма и фашизма

РИА Новостивчера в 19:39
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Общество

В Калининградской области выявили 16 новых случаев заражения COVID-19

Количество зарегистрированных летальных случаев в Калининградской области среди пациентов, у которых был выявлен COVID-19, выросло до 40, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:45
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Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
РБК 05:30
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Политика

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

RT на русском 05:06
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Кино

Комедийный сериал «Великая» о Екатерине II продлили на второй сезон

Поклонники сериала «Великая» о российской императрице Екатерине II в скором времени увидят продолжение истории.
78.ru 03 июля в 06:47
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
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Армия и оружие

«В НАТО удивятся»: чем вооружат новый российский истребитель

Уничтожение целей на расстоянии нескольких сотен километров, ювелирная точность бомбовых ударов и надежно защищенная аппаратура — вместе с новейшими бомбами и ракетами авиационный комплекс пятого поколения Су-57 получит продвинутую электронику для их наведения.
РИА Новости 01:00
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Авто

Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто

На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
Волга-Медиа вчера в 14:23
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Политика

Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей 03 июля в 09:36
345
Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина

Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
РИА Новости 01:11
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Общество

Москвичам дали советы о правилах поведения при встрече с диким кабаном

При встрече с дикими кабанами следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание, так как животные не станут нападать на человека без повода.
РБК 05:04
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Шоу-бизнес

Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»

По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело вчера в 08:51
Происшествия

Просителя убежища из России убили в Австрии

Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
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Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
Газета.Ru вчера в 17:17
52
Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону 03 июля в 11:35
41
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,8K
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
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Футбол

Матч РПЛ между «Рубином» и «Оренбургом» состоится

Ограничений Роспотребнадзора для проведения матча 26-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и "Оренбургом" нет, игра состоится, сообщает оперштаб Российской премьер-лиги.
РИА Новости 05:33
Гаджеты

Дитя пандемии: GeForce GTX 1650 Ultra на базе TU106 появилась из-за высокого спроса на ноутбуки

3DNews вчера в 08:04
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
1,5K
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Известия вчера в 21:16
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Футбол

«Краснодар» намерен подписать форварда олимпийской сборной Аргентины

Форвард выступает за аргентинский «Тальерес» и олимпийскую сборную страны. «Краснодар» готов предложить семь миллионов евро.
ODDS.ru 01:55
Космос

Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года

Первый космический аппарат современной России на спутнике Земли «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО имени Лавочкина.
Аргументы и Факты 02:15
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал смерть отца

Lenta.ru 05:10
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
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Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
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Армия и оружие

Дальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Известия 03:12
767
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
1,7K
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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