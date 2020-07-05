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Трамп заявил, что США победили нацистов и свергли коммунистов

США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых. Такое заявление президент страны Дональд Трамп сделал в праздничной речи в связи с Днём независимости, который отмечается 4 июля.В источнике
С чего всё началось

Трамп назвал США победителями коммунизма и фашизма

По утверждению главы Белого дома, "американские герои" "нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов", а также "свергли коммунистов" и "загнали на самый край земли" террористов, защитив американские ценности.
РИА Новости19:39
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Трамп пообещал победить радикалов, марксистов и анархистов

Коммерсантъ21:50

Трамп пообещал США победу над радикалами вслед за коммунистами

РБК20:52

Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»

ТАСС19:40

Трамп заявил, что США победили фашизм и коммунизм

Московский Комсомолец20:28

Трамп заявил о победе США над нацизмом и «свержении коммунистов»

Взгляд.ру20:22

Трамп: США «победили нацистов» и «свергли коммунистов»

Комсомольская правда20:37

Трамп назвал США победителями коммунизма и фашизма

РИА Новости19:39
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Дальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Дальность гарантированного поражения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 км. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
Известия03:12
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ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс03:50
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