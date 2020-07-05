Трамп заявил, что США победили нацистов и свергли коммунистов
Смотрите также
Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования ДТП
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
Дальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Трамп считает недопустимым сносить памятники историческим фигурам
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Дальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США после речи Трампа
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
«Спартак» проиграл «Тамбову» второй раз в сезоне
США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых. Такое заявление президент страны Дональд Трамп сделал в праздничной речи в связи с Днём независимости, который отмечается 4 июля.В источнике
С чего всё началось
Трамп назвал США победителями коммунизма и фашизма
По утверждению главы Белого дома, "американские герои" "нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов", а также "свергли коммунистов" и "загнали на самый край земли" террористов, защитив американские ценности.
РИА Новости19:39
Подробнее о событии