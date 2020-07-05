Трамп заявил, что США победили нацистов и свергли коммунистов

США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых. Такое заявление президент страны Дональд Трамп сделал в праздничной речи в связи с Днём независимости, который отмечается 4 июля.