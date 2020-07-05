Политика
ТАССТрамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»
Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
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Сейчас мы в процессе того, чтобы нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 19:40
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Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, а также препаратов лопинавир и ритонавир в рамках тестов для поиска лекарства от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 17:16
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
В Америке за прошедшие сутки зафиксировали 57 497 зараженных коронавирусной инфекцией, что стало максимальным суточным приростом с начала эпидемии.
ИА Красная Весна вчера в 22:51
Армия и оружие
Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева
Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
ФАН вчера в 11:38
Политика
Протестующие у Белого Дома после речи Трампа сожгли флаг США
Комсомольская правда 22:57
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 10:19
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Космос
Запуск ракеты Vega с космодрома «Куру» задержали до августа
Куру, Франция, 4 июля 2020, 16:02 — REGNUM Пуск ракеты-носителя Vega с пакетом малых спутников с космодрома «Куру» во Французской Гвиане назначен на 17 августа.
REGNUM 09:02
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
Здоровье
За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек
Kursk.com вчера в 03:49
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
Политика
Зеленский оценил встречу «нормандской четверки» в Берлине
Ранее в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.
Известия 06:34
Футбол
Николич признал, что «Локомотив» борется за второе место
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич смирился с тем, что его команда не сможет подняться выше второго места в турнирной таблице.
RT на русском 16:30
Происшествия
В Чите девушка без трусов прогулялась по центру города
Девушку без нижнего белья заметили в центре Читы. Информацию об этом очевидцы разместили в городских пабликах в социальных сетях.
ИнфоСМИ 10:22
Армия и оружие
Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Гаджиево
Военачальник отметил, что подводный крейсер "Князь Владимир" ждут большие перспективы.
Территория новостей 08:44
Космос
Туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе»
Газета.Ru 20:56
Игры
Facebook создала аппаратно независимую альтернативу NVIDIA DLSS
Новая статья, опубликованная исследователями Facebook перед SIGGRAPH 2020, рассказывает о технологии полноэкранного сглаживания Neural Supersampling, основанной на машинном обучении — она не слишком отличается от технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS), но при этом не требует какого-либо запатентованного аппаратного или программного обеспечения.
3DNews 03:28
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит мощный аккумулятор
Новый смартфон Samsung Galaxy M41 получит мощный аккумулятор ёмкостью 6 800 миллиампер-часов, согласно данным китайского регулятора 3C.
UfacityNews.ru 16:41
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02 июля в 02:49
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 21:19
Футбол
«Ротор» планирует объявить об отказе от участия в следующем сезоне РПЛ
«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ.
Metaratings 01:41
Происшествия
Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате
Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер.
РБК 14:38
Политика
Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип
Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Здоровье
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
Армия и оружие
США направили два авианосца к месту военных учений Китая
Два американских авианосца вместе с кораблями сопровождения были направлены в Южно-Китайское море, где в настоящее время проходят военные учения КНР.
VSE42.RU вчера в 23:18
Происшествия
В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигрицы
Сотрудница зоопарка в Цюрихе скончалась после нападения амурской тигрицы. Об этом сообщает портал 20 Minuten.
РБК 16:47
Здоровье
Врач предупредила об опасности мытья головы холодной водой
Врач-дерматолог Центра дерматологии Екатерина Мокина напомнила о том, что мыть голову холодной водой небезопасно.
Вестник Кавказа вчера в 07:41
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30