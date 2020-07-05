Политика

ТАССТАССТрамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
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Дональд Трамп
Сейчас мы в процессе того, чтобы нанести поражение радикальным левым, марксистам, анархистам, подстрекателям, мародерам и людям, которые во многих случаях сами абсолютно не понимают, чего они делают.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 19:40

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