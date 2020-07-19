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РИА Новости
РИА Новости

Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации. "Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" — форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Меня не волнует, что говорят военные.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Трамп заявил о победе США в двух «прекрасных мировых войнах»

Lenta.ru12:33
Известия

Трамп вновь отказался переименовывать американские военные базы

Известия12:31
ИА Красная Весна

«Мы выиграли две прекрасные мировые войны» — Дональд Трамп

ИА Красная Весна12:05
News.ru

Трамп заявил о победе США в «прекрасных, жестоких и ужасных» мировых войнах

News.ru11:55
Вести.Ru

Трамп поведал о «прекрасных войнах», Байден поддержал ЛГБТ

Вести.Ru11:50
Московский Комсомолец

Трамп назвал США победителем в двух «прекрасных мировых войнах»

Московский Комсомолец11:47
РИА Новости

Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

РИА Новости11:30
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости05:36
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В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ruвчера в 10:49
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Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru05:07
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