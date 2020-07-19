Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации. "Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" — форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Меня не волнует, что говорят военные.