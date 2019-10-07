Армия и оружие
Капитал страныТрамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии. По словам американского лидера, уже пора выйти из этих бесконечных и нелепых войн, а также вернуть солдат на родину.
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Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Экономика
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года
К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.
Рифей-Пермь 01:42
Армия и оружие
В Донецке заявили о резком обострении по всей линии фронта в Донбассе
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, количество нарушений резко увеличилось за минувшие сутки.
Говорит Москва 09:31
Общество
В Тульской области нашли виновников массовой гибели пчел в регионе
В Тульской области прокуроры внесли представления в адрес шести сельхозпроизводителей в связи с массовой гибелью пчел из-за нарушений при обработке земель пестицидами, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
Аргументы и Факты 11:46
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК вчера в 23:46
Транспорт
Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года
Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
РИА Новости 12:46
Футбол
«Барселона» в меньшинстве разгромила «Севилью» со счетом 4:0
РБК вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° 11:40
Здоровье
В Пензенской области скорректируют зарплаты главврачей больниц
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проанализировать заработную плату главных врачей больниц, а также провести справедливую корректировку.
РИА Пензенской области 06:38
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Фигурное катание
Трусова разочарована своими оценками на турнире Japan Open
RT на русском 10:05
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
РИА Новости 05 октября в 21:55
Кино
Поклонники оценили трейлер документального фильма памяти Децла
Поклонники оценили трейлер документального фильма о рэпере Децле.
Народные новости 06:45
Авто
ОСАГО в России подорожает в два раза
Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня 02:43
Общество
Сияющая Джоли в сиреневой блузе-бабочке Givenchy пришла на премьеру новой «Малефисенты» в Риме
На красную дорожку Анджелина Джоли вышла в архитектурной блузе-бабочке Givenchy сиреневого цвета с длинными «крыльями», которую дополнила черными брюками и туфлями на шпильках.
WMJ.ru 12:35
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Здоровье
В РПЦ пояснили отношение к абортам
В Русской Православной Церкви (РПЦ) пояснили отношение к утверждениям протоиерея Димитрия (Смирнова), который подверг критике женщин, делающих аборт.
РЕН ТВ вчера в 15:51
Общество
В Москву вернется сентябрьское тепло
В Москву после холодов вернется сентябрьское тепло.
Известия 09:30
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
Самым популярным среди пенсионеров стало семейство отечественных автомобилей LADA Classic с результатом в 3,1%. Вторую строчку занял Ford Focus с 2,4%, тройку замкнула LADA Samara, на которой остановили выбор 2,2% опрошенных.
Автоновости дня 00:33