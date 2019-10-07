Армия и оружие

Капитал страныКапитал страныТрамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии. По словам американского лидера, уже пора выйти из этих бесконечных и нелепых войн, а также вернуть солдат на родину.
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Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн»

Газета.Ru11:50

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн»

RT на русском12:42

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

ТАСС07:52

Трамп: США пора выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии

Коммерсантъ08:46

Трамп заявил, что Турция, Россия и курды без США разберутся в региональном конфликте

Интерфакс08:39

США пора выйти из «бесконечных войн», заявил Трамп

РИА Новости08:20

Трамп объявил о решении вывести США из «бесконечных войн»

РБК09:35
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Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

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МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

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Газета.Ru 13:54
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Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»

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Российская фигуристка Александра Трусова выразила благодарность партнёрам по сборной Европы, с которыми вместе победила на турнире Japan Open.
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В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.
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Володин призвал президента Грузии извиниться за оскорбление России

«Президент Грузии, которая публично сказала о России, как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», — добавил Володин.
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Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
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Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
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Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента

Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.
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Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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Сбербанк обнаружил новую утечку данных карт клиентов

На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
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Появился трейлер российского фильма «Спутник»

Газета.Ru 15:58
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Газета.Ru 12:54
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».
РБК 16:15
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Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

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«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
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На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика

Владимир Путин отмечает 67-летие

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин встретит свой 67-й день рождения.
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Нейрохирург рассказал о шансах Заворотнюк на выздоровление

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Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала сделанные в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.
РИА Новости 04 октября в 09:49
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В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
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В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
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Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
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