Армия и оружие
Капитал страныТрамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии. По словам американского лидера, уже пора выйти из этих бесконечных и нелепых войн, а также вернуть солдат на родину.
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Происшествия
Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя
По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.
РБК 16:53
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
РИА Новости 15:45
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия
В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение
Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
ТАСС 12:44
Авто
В Новосибирске разработают летающий автомобиль
Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
Москва 24 05 октября в 11:04
Кино
Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде
Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.
Вечерняя Москва вчера в 15:41
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Наука
Вакцины от гриппа станут более эффективными
Группа ученых из Сколтеха, Центрального исследовательского института эпидемиологии и других научных организаций под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина описала новую закономерность в изменении аминокислотных последовательностей в поверхностных белках вируса гриппа.
Naked Science 03:23
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
Кино
«Джокера» уличили в использование песни осужденного педофила
Утверждается, что Глиттер сможет претендовать на процент от кассовых сборов, а так как фильм оказался успешен в прокате, то выплаты ему могут составить сотни тысяч долларов.
Kinonews.ru 11:09
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Шоу-бизнес
Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины
Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
РБК 17:45
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Особое мнение: Максим Шевченко
М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
Эхо Москвы 13:37
Общество
Названы способы снизить давление без лекарств
Вечерняя Москва 05 октября в 00:40
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Единоборства
Югорская гимнастка прошла в финал чемпионата мира
Югорская гимнастка Александра Щеколдина выступит в финале чемпионата мира.
Югра-ТВ 10:02
Происшествия
Джонсон потребовал вернуть в Британию жену дипломата США после ДТП
Джонсон позвонил американскому коллеге и потребовал вернуть в Британию спешно покинувшую страну жену дипломата, которая могла сбить человека.
Газета.Ru 16:05
Экономика
Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае
Гигантских свиней рамером с белого медведя разводит фермер Пан Цун в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае.
Известия 12:18
Здоровье
Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения
В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения.
Дни.ру 10:53
Здоровье
В Чечне начались проверки специалистов по кровопусканию
В Управлении Роспотребнадзора по Чечне корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что проверки кабинетов исламской медицины проводятся по указанию руководства республики.
Кавказский узел вчера в 23:21
Гаджеты
100 000 долларов за год без смартфона. Участница конкурса утверждает, что не вернётся к смартфонам
iXBT.com вчера в 11:32
Футбол
Призер модельного конкурса пообещала раздеться ради «Челси»
Совсем недавно Лопес отметилась личным достижением, став призером весьма специфического конкурса красоты "Мисс Бум Бум 2019".
Московский Комсомолец 09:33
Футбол
Главный тренер «Тамбова» заявил, что доволен приглашением Мелкадзе
Наставник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» Александр Григорян прокомментировал выступления арендованного у «Спартака» футболиста Георгия Мелкадзе.
RT на русском 16:47