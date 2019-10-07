Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии. По словам американского лидера, уже пора выйти из этих бесконечных и нелепых войн, а также вернуть солдат на родину.

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Происшествия Полиция задержала сбившего под Белгородом трех велосипедистов водителя По предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля сбил трех велосипедистов — мать и двух детей 12-и и десяти лет — после чего скрылся с места происшествия.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Происшествия В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Авто В Новосибирске разработают летающий автомобиль Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

Кино Опубликован первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде Первый постер нового фильма о Джеймсе Бонде появился в Сети. Он был размещен в официальном Twitter-аккаунте киновселенной.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Наука Вакцины от гриппа станут более эффективными Группа ученых из Сколтеха, Центрального исследовательского института эпидемиологии и других научных организаций под руководством профессора Сколтеха Георгия Базыкина описала новую закономерность в изменении аминокислотных последовательностей в поверхностных белках вируса гриппа.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.

Экономика В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.

Происшествия Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.

Кино «Джокера» уличили в использование песни осужденного педофила Утверждается, что Глиттер сможет претендовать на процент от кассовых сборов, а так как фильм оказался успешен в прокате, то выплаты ему могут составить сотни тысяч долларов.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Шоу-бизнес Друг Деми Мур назвал имя изнасиловавшего ее в 15 лет мужчины Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.

Армия и оружие В США сравнили число танков России и НАТО Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.

Политика Особое мнение: Максим Шевченко М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.

Единоборства Югорская гимнастка прошла в финал чемпионата мира Югорская гимнастка Александра Щеколдина выступит в финале чемпионата мира.

Происшествия Джонсон потребовал вернуть в Британию жену дипломата США после ДТП Джонсон позвонил американскому коллеге и потребовал вернуть в Британию спешно покинувшую страну жену дипломата, которая могла сбить человека.

Экономика Свиней размером с полярного медведя разводят на ферме в Китае Гигантских свиней рамером с белого медведя разводит фермер Пан Цун в Наньнине, столице Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае.

Здоровье Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения.

Здоровье В Чечне начались проверки специалистов по кровопусканию В Управлении Роспотребнадзора по Чечне корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что проверки кабинетов исламской медицины проводятся по указанию руководства республики.

Футбол Призер модельного конкурса пообещала раздеться ради «Челси» Совсем недавно Лопес отметилась личным достижением, став призером весьма специфического конкурса красоты "Мисс Бум Бум 2019".