Армия и оружие

Капитал страныКапитал страныТрамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии. По словам американского лидера, уже пора выйти из этих бесконечных и нелепых войн, а также вернуть солдат на родину.
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Трамп: США пора выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии

Коммерсантъ08:46

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн»

Газета.Ru11:50

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн»

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РБК09:35

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США пора выйти из «бесконечных войн», заявил Трамп

РИА Новости08:20

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

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Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Друг американской актрисы Деми Мур Джордж Джерманайдс в интервью британскому изданию The Sun назвал настоящее имя изнасиловавшего ее мужчины.
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Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
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М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
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Джонсон потребовал вернуть в Британию жену дипломата США после ДТП

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