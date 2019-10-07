Армия и оружие

Капитал страныКапитал страныТрамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии. По словам американского лидера, уже пора выйти из этих бесконечных и нелепых войн, а также вернуть солдат на родину.
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Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн»

Газета.Ru11:50

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн»

RT на русском12:42

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

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РИА Новости08:20

Трамп объявил о решении вывести США из «бесконечных войн»

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