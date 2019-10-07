Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии. По словам американского лидера, уже пора выйти из этих бесконечных и нелепых войн, а также вернуть солдат на родину.

Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

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