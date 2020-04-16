Коронавирус
РЕН ТВТрамп сообщил о прохождении США пика заражения коронавирусом
В США пройден пик заражения новым коронавирусом. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.
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Армия и оружие
В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты
"Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут", - заявил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.
РИА Новости 17:39
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Футбол
Йозеф Блаттер: США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара
Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер назвал страны, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2022 году вместо Катара.
Чемпионат 19:02
Футбол
Сезон в шотландском Чемпионшипе завершен досрочно из-за коронавируса
Во втором, третьем и четвертом дивизионах Шотландии сезон был завершен досрочно в связи с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 16:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева принимает поздравления от близких и друзей
Знаменитые друзья и близкие с самого утра оставляют поздравления в инстаграме, устраивают сюрпризы и исполняют хиты певицы.
РИА Новости 09:59
Происшествия
Суд рассмотрит дело о пожаре при строительстве сахалинской ГРЭС-2
Томаринский районный суд Сахалинской области рассмотрит уголовное дело о несоблюдении пожарной безопасности в вахтовом поселке конденсационной электростанции (ГРЭС-2), приведшей к трагедии и гибели 3 человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
РАПСИ 09:24
Космос
Названы самые интересные документальные фильмы о космосе
Mockva.ru 12 апреля в 21:38
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия вчера в 09:22
Футбол
Олега Саленко задержали за отсутствие медицинской маски
Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Олег Саленко был задержан из-за нарушения правил карантина.
Bookmaker-ratings.ru 14:53
Экономика
Путин объяснил, кто даст бизнесу беспроцентные кредиты на зарплаты
Не меньше 75% от объемов беспроцентных кредитов на выплату зарплат должно быть обеспечено Внешэкономбанком.
URA.Ru 09:43
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Политика
CNN (США): ситуация с коронавирусом принимает серьезный оборот в России, и Путин больше не излучает уверенность (CNN)
Менее месяца назад Путин буквально излучал уверенность, рассказывая о тех мерах, которые правительство принимает на фоне набиравшего обороты глобального кризиса, уверяя своих сограждан, что ситуация находится «под контролем» благодаря вовремя принятым превентивным мерам.
ИноСМИ 11:28
Общество
В Вязьме ввели карантин из-за коронавируса в доме престарелых
Власти Смоленской области ввели карантин с 16 по 30 апреля на территории Вяземского городского поселения, где в доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:33
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
Общество
Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков
В Москве по результатам первичных проверок аннулировано 900 тыс. из 3,2 млн электронных пропусков, выданных горожанам ранее.
RT на русском вчера в 14:12
Политика
Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией», отметив, что Госдепартамент снял с себя любую ответственность за судьбу учащихся.
Известия 17:03
Космос
Новые изображения Солнца показывают ранее неизвестные плазменные нити
Новые изображения в высоком разрешении показывают магнитные нити шириной до 500 километров, внутри которых течет плазма.
Машины и Механизмы 13 апреля в 06:29
Единоборства
Тренер Хабиба не хочет боя Нурмагомедова с Фергюсоном
ProstoProSport вчера в 09:15
Общество
Прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции
До 1 мая режим домашней самоизоляции обязаны соблюдать москвичи всех возрастов.
РИА Новости 11:48
Общество
В Минтруде назвали количество безработных в России
Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.
Газета.Ru 09:52
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Фигурное катание
Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
РИА Новости вчера в 06:00
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Здоровье
Россиянам назвали возможную опасность коронавируса для мозга
Коронавирусная инфекция может повлиять на дальнейшее здоровье выздоровевшего человека и даже, по одной из версий, на мозг зараженного.
Lenta.ru 18:35
Музыка
Андрей Разин назвал Пугачеву и Леонтьева банальными ворюгами
Андрей Разин утверждает, что ни Алла Пугачёва, ни Валерий Леонтьев не заплатили за исполненные композиции продюсеру ни копейки.
Территория новостей 03:54
Наука
Вирусологи в Канаде обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Препарат смог блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
ToDay News Ufa вчера в 22:58