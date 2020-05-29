Коронавирус
ТАСССША прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском 22:46
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru вчера в 17:00
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM вчера в 10:43
Футбол
«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым
Спорт день за днем 11:44
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
В детском саду Кирова коронавирус нашли у семерых детей
Киров, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM Семеро детей оказались заражены коронавирусом в одном из детских садов Кирова, сообщает 29 мая портал progorod43.
REGNUM 12:34
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Политика
Трамп ограничил въезд в США для ученых из Китая
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд США ученых и студентов из Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:42
Общество
Министр экономики Бурятии объяснила слова «никто ещё с голоду не умер»
Министр добавила, что два часа объясняла депутатам о мерах поддержки.
REGNUM вчера в 22:49
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
Здоровье
До 1438 возросло количество больных коронавирусом в Бурятии
В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился у 27 человек. Общее количество случаев COVID-19 возросло до 1 438.
EastRussia вчера в 22:09
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
Общество
Евдокию Свистунью по народному календарю отмечают 30 мая
Наши предки считали, что каким будет это день - таким станет и лето.
Телепорт 19:35
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь
Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ 19:46
Происшествия
В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке
Славгород, Алтайский край, 29 мая 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили 29 мая в отношении главы города Славгорода (Алтайский край) Сергея Горбунова, заявила старший помощник главы регионального управления СКР Людмила Рязанцева.
REGNUM 13:00
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Здоровье
Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
Общество
В Польше возобновился транзит российского газа
Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» возобновлён 27 мая после остановки днём ранее, свидетельствует данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gaztransport.
Rambler News Service 27 мая в 08:49
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
В новой сборке внесли большое количество изменений. Также добавлено полнофункциональное ядро Linux.
Astera вчера в 10:20
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Шоу-бизнес
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты
18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия 23:35