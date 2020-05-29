Коронавирус

ТАССТАСССША прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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В Госдуме сочли решение Трампа о разрыве с ВОЗ недальновидным

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В ВОЗ отреагировали на решение Трампа о разрыве отношений

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ВОЗ ведет оценку ущерба, который организация понесет от действий США

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В ВОЗ отреагировали на решение Трампа о прекращении финансирования

Телеканал 360°22:30

Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ

РИА Новости17:01

Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

РБК15:32

Трамп разорвал отношения с ВОЗ

Lenta.ru15:28
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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском 22:46
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Культура

Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

StarHit.ru вчера в 17:00
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
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Экономика

Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM вчера в 10:43
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Футбол

«Ахмат» продлил контракт с Глушаковым

Спорт день за днем 11:44
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Происшествия

В детском саду Кирова коронавирус нашли у семерых детей

Киров, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM Семеро детей оказались заражены коронавирусом в одном из детских садов Кирова, сообщает 29 мая портал progorod43.
REGNUM 12:34
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
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Политика

Трамп ограничил въезд в США для ученых из Китая

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд США ученых и студентов из Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:42
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Общество

Министр экономики Бурятии объяснила слова «никто ещё с голоду не умер»

Министр добавила, что два часа объясняла депутатам о мерах поддержки.
REGNUM вчера в 22:49
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Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета 03:58
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Здоровье

До 1438 возросло количество больных коронавирусом в Бурятии

В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился у 27 человек. Общее количество случаев COVID-19 возросло до 1 438.
EastRussia вчера в 22:09
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Общество

В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет

Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
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Музыка

Робби Уильямс признался, что боится ограбления своего шикарного дома

РЕН ТВ 23:25
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
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Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости 16:54
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Общество

Евдокию Свистунью по народному календарю отмечают 30 мая

Наши предки считали, что каким будет это день - таким станет и лето.
Телепорт 19:35
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon могут перенести на июнь

Возможность проведения запуска на орбиту пилотируемого космического корабля Crew Dragon в начале июня запросила американская компания SpaceX.
РЕН ТВ 19:46
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru 12:17
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Происшествия

В отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке

Славгород, Алтайский край, 29 мая 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили 29 мая в отношении главы города Славгорода (Алтайский край) Сергея Горбунова, заявила старший помощник главы регионального управления СКР Людмила Рязанцева.
REGNUM 13:00
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
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Здоровье

Врач рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественных местах

Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
Мой Брянск 02:31
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Общество

В Польше возобновился транзит российского газа

Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» возобновлён 27 мая после остановки днём ранее, свидетельствует данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gaztransport.
Rambler News Service 27 мая в 08:49
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Общество

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
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Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
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Технологии

Вышло майское обновление Windows 10

В новой сборке внесли большое количество изменений. Также добавлено полнофункциональное ядро Linux.
Astera вчера в 10:20
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Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru 23:42
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Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
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Шоу-бизнес

Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты

18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия 23:35
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