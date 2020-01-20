Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином, однако нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах.

с чего всё началось

Иметь хорошие отношения с Китаем — это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.

Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

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