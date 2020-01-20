Политика
ТАССТрамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
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Иметь хорошие отношения с Китаем — это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ 19:32
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином, однако нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах.ТАСС18:52
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Политика
Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
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О массовом отравлении из-за загрязненной воды из-под крана в Кизляре стало известно 14 января.
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Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Спорт
Большунов завоевал золото в гонке на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал первым в гонке свободным стилем на 15 километров на седьмом этапе Кубка мира, сообщает Газета.ru.
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Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Авто
В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за миллион рублей
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Экономика
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Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Политика
Источник рассказал о возврате России долгов за военную технику
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Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Происшествия
Вооруженный петух зарезал мужчину
Технологии
В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»
В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Гаджеты
Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11
Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.
Футбол
«Спартак» отказался отдавать Айртона в аренду «Сантосу»
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Экономика
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ООО "Маг-Си Интернешнл" и АО "Хабаровский судостроительный завод", входящий в государственный холдинг "Объединенная судостроительная корпорация", в лице руководителей Михаила Котова и Игоря Васько подписали контракт на строительство двух краболовных судов, сообщили MagadanMedia в пресс-службе Маг-Си Интернешнл.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Наука
Ученые проследили за каннибализмом у бактерий
Российские ученые обобщили результаты исследований, посвященных явлению, которое можно обозначить как «каннибализм у бактерий».
Общество
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было.
Общество
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
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Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.