Политика
ТАССТрамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
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Иметь хорошие отношения с Китаем — это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 19:32
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином, однако нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах.ТАССвчера в 18:52
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Кино
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США
Политика
Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»
По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Кино
Век в «Дороге»: сто лет назад родился великий гуманист мирового кино
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
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Белорусский транзит потребовал отсроченных мер
В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Политика
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
Происшествия
Полиция изъяла более 4,5 тыс. банок жевательного табака в Москве
По итогам проверки правоохранительные органы изъяли 4,5 тыс. банок жевательного табака.
Космос
Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет
Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Происшествия
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок
В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Авто
В Россию приедет обновленный кроссовер Cadillac XT6
В компании анонсировали, что в Россию приедут две комплектации с мощностью от 200 до 314 л.с. Также указывается, что новинка похвастается продвинутой 9-ступенчатой коробкой передач.
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Армия и оружие
Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Политика
Встреча Путина и Эрдогана началась в Берлине
В немецкой столице в преддверии конференции по урегулированию ливийского кризиса началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Футбол
ЦСКА может заплатить 6 миллионов евро за форварда сборной Словакии
Армейцы намерены предложить 6 миллионов евро "Жилины" за форварда сборной Словакии Роберта Боженика, сообщает Bild.
Общество
Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Экономика
Аналитики назвали средний размер долга россиян перед банками
Личный долг среднестатистического россиянина банкам по итогам 2019 года вырос почти на 11% и составил 249 тыс. рублей.
Гаджеты
Смартфоны Huawei получили обновление до Android 10 в России
Компания Huawei начала распространять в России обновление оболочки EMUI 10 на базе Android 10.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Хоккей
Овечкин стал девятым снайпером НХЛ за всю историю
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение
В Роспотребнадзоре рассказали, кому не стоит принимать участия в купаниях на Крещение.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».