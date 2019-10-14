Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!

Лидер США добавил, что после того, как США полностью разгромили террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) он «в значительной степени» вывел войска из Сирии.

Трамп заявил, что США вывели свои войска из Сирии

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