Энергетика

Вести.RuВести.RuСША увеличат стратегический запас нефти

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
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Трамп пожелал купить нефть подешевле и она взлетела в цене

РЕН ТВ16:13

США увеличат стратегический запас нефти

Вести.Ru16:40

Цены на нефть подскочили на 7% после заявлений Трампа по коронавирусу

Комсомольская правда16:25

США закупят подешевевшую нефть

Lenta.ru16:43

Трамп: США закупят много нефти

Газета.Ru16:06

Трамп заявил, что США закупят большие объёмы нефти для резерва

RT на русском16:05

Трамп заявил, что США закупят большой объем нефти для стратегического резерва

ТАСС15:56
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Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей вчера в 08:48
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

RT на русском 15:10
Общество

Туроператоры заявили о «штопоре» продаж из-за коронавируса

Как заявил РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, туроператоры сейчас испытывают проблемы не только с зарубежными турами, но и с турами внутри страны.
РБК 16:39
Энергетика

Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
ТАСС 03:06
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Городовой 01:03
Политика

Украина закрыла границы из-за коронавируса

Страна закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта.
News.ru 16:30
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике

RT на русском 16:19
Музыка

Солисты «Ленинграда» и The Hatters споют на «Евровидении» с Little Big

Солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия вместе с лидером группы The Hatters Юрием Музыченко выступят с Little Big на «Евровидении-2020».
Gazeta.SPb 13:41
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru 11 марта в 09:20
Происшествия

Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 03:22
Экономика

В России на четверть сократилось производство вина

Производство вина в России в первые два месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось почти на четверть - с 3651 тыс. дал до 2773 тыс. дал.
Газета.Ru 16:49
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:45
Игры

В Dreams уже тестируют возможность создавать коммерческие игры

Игромания.ру 11:14
Футбол

ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные в марте и апреле

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) постановил, что правила, которые обычно обязывают клубы отпускать игроков для матчей национальных команд, не будут применяться во время пауз в марте и апреле, сообщает пресс-служба организации.
Чемпионат 16:40
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Энергетика

Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти

Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 13:36
Футбол

Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
Чемпионат 13:03
Армия и оружие

США начали переброску в Ирак ЗРК Patriot

Военное обозрение 10:12
Футбол

КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова

Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Metaratings 06:15
Технологии

Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате

«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
Rambler News Service 12:23
Футбол

Игорь Шалимов: «Ахмат» сам проиграл «Динамо»

Советский спорт 16:13
Общество

В РСТ оценили последствия из-за ограничения авиасообщения России с ЕС

12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса.
Известия 14:37
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
ТАСС 06:19
Единоборства

Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса

Спорт-Экспресс 15:28
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском 07:29
Игры

Слухи: над возрождением Silent Hill работает Sony

Что касается второго проекта, то им может стать Silent Hills за авторством Kojima Productions: для возрождения игры Sony якобы пытается наладить отношения между Konami и Хидео Кодзимой (Hideo Kojima).
3DNews 01:46
Общество

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ»

Как указал Мишустин, цифровая трансформация государственной власти сегодня имеет особое значение.
РБК вчера в 12:20
Гаджеты

Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Вести.Ru 10:37
Общество

Минфин РФ: Конфискованные у коррупционеров деньги тратятся на пенсии

Министерство финансов России намерено проинформировать россиян, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Российская газета 11:38
Происшествия

В Петербурге задержали гендиректора ГК «Монолит Парнас» Игоря Константинова

В пятницу, 13 марта, стало известно, что накануне на Береговой улице в Петербурге полицейские задержали 40-летнего гендиректора ГК «Монолит Парнас» Игоря Константинова.
Форпост Северо-Запад 14:52
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