Политика
ТАССТрамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы
"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка. Глава Белого дома также раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками.
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Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом
Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM 01:21
Футбол
«Матч-ТВ» покажет большинство игр РПЛ бесплатно
"Матч-ТВ" покажет большинство игр РПЛ бесплатно.
Эхо Москвы вчера в 13:32
Экономика
Дефицит бюджета США преодолел установленный в 2009 году рекорд
За восемь месяцев фискального года (начался 1 октября 2019-го) дефицит в бюджете США достиг почти $1,9 трлн, следует из данных американского Минфина.
РБК 01:27
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН вчера в 03:21
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Транспорт
ГИБДД разработала новый способ проверки водителей на трезвость
ГИБДД проводит тестирование новой системы, с помощью которой можно проверять водителей автомобилей на опьянение.
Новые автомобили вчера в 04:05
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Наука
Мужчины реагируют на коронавирус тяжелее женщин
Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com 01:17
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку
Деловое.ТВ 09 июня в 06:12
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС вчера в 05:57
Здоровье
Главврач Боткинской больницы назвал лекарства для лечения коронавируса
По словам Гусева, противомалярийные лекарства могут привести к осложнениям при сердечно-сосудистых заболеваниях.
iReactor вчера в 13:51
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК вчера в 13:45
Наука
В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку
Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
Замана 01:27
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Путешествия
Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году
Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Общество
В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
Политика
Климкин предложил отобрать Крым у России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия вчера в 16:41
Политика
Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией
Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
Наука
Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса
Ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли, что повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы.
Lenta.ru вчера в 12:03
Авто
Кладбище суперкаров в Дубае показали на видео
Автомобили хранятся на так называемом кладбище по разным причинам. Многие из них в дальнейшем будут проданы на аукционах.
Экономика сегодня вчера в 22:59
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Экономика
Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС
Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС, говорится в совместном заявлении участников.
РБК 01:00
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу
Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru вчера в 11:08