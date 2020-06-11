Политика

ТАССТАССТрамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка. Глава Белого дома также раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками.
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Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

РЕН ТВ00:38

Трамп обвинил «внутренних террористов» в захвате Сиэтла

РИА Новости01:28

Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами»

REGNUM00:49

Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы

Московский Комсомолец00:41

Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

Известия01:30

Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

Газета.Ru00:31

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

ТАСС00:14
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Происшествия

Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом

Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM 01:21
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Футбол

«Матч-ТВ» покажет большинство игр РПЛ бесплатно

"Матч-ТВ" покажет большинство игр РПЛ бесплатно.
Эхо Москвы вчера в 13:32
Экономика

Дефицит бюджета США преодолел установленный в 2009 году рекорд

За восемь месяцев фискального года (начался 1 октября 2019-го) дефицит в бюджете США достиг почти $1,9 трлн, следует из данных американского Минфина.
РБК 01:27
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Кино

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН вчера в 03:21
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
1,8K
Транспорт

ГИБДД разработала новый способ проверки водителей на трезвость

ГИБДД проводит тестирование новой системы, с помощью которой можно проверять водителей автомобилей на опьянение.
Новые автомобили вчера в 04:05
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,2K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Наука

Мужчины реагируют на коронавирус тяжелее женщин

Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com 01:17
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Деловое.ТВ 09 июня в 06:12
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
60
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС вчера в 05:57
2,2K
Здоровье

Главврач Боткинской больницы назвал лекарства для лечения коронавируса

По словам Гусева, противомалярийные лекарства могут привести к осложнениям при сердечно-сосудистых заболеваниях.
iReactor вчера в 13:51
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Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
25
Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
13
Политика

Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК вчера в 13:45
6
Наука

В Китае нашли древнейшую в Восточной Азии статуэтку

Как отмечают ученые, которые исследуют «китайскую птичку», стиль статуэтки, обнаруженной в Азии, сильно отличается от европейского искусства.
Замана 01:27
6
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
3
Путешествия

Названы самые безопасные направления для туристов в 2020 году

Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом.
Lenta.ru вчера в 21:14
3
Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
1,2K
Общество

В Кузбассе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 929 случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 01:25
243
Политика

Климкин предложил отобрать Крым у России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия вчера в 16:41
873
Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
13
Наука

Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса

Ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли, что повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы.
Lenta.ru вчера в 12:03
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Авто

Кладбище суперкаров в Дубае показали на видео

Автомобили хранятся на так называемом кладбище по разным причинам. Многие из них в дальнейшем будут проданы на аукционах.
Экономика сегодня вчера в 22:59
20
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке сервиса 2ГИС

Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли в сервисе 2ГИС, говорится в совместном заявлении участников.
РБК 01:00
8
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу

Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru вчера в 11:08
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Как работают Яндекс.Новости?
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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