Армия и оружие
РИА НовостиТрамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»
"Прошлой ночью военные США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире: Касем Сулеймани", - сказал Трамп, выступая с заявлением по телевидению. По словам Трампа, Сулеймани готовил "нападения на американских дипломатов и военнослужащих".
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Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Политика
МИД России отреагировал на убийство иранского генерала Сулеймани
Министерство иностранных дел России отреагировало на новости об убийстве главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Политика
Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»
BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
Армия и оружие
В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
Происшествия
Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах
Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Игры
В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders
В Epic Games Store во время новогодних праздников пользователи могут бесплатно получить слэшеры Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition и спортивный симулятор Steep.
Кино
Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Технологии
Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
Политика
В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах города в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Футбол
Жардим рассказал об увольнении из «Монако»
Португалец Леонарду Жардим рассказал о своем увольнении с поста главного тренера "Монако".
Общество
Над Россией пройдет метеорный дождь
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции
В петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что согласно исследованиям денежные купюры являются отличным рассадником инфекции.
Происшествия
В центре Москвы накануне вечером были задержаны около сорока человек
Игры
PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому
Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Здоровье
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Футбол
«Севилья» сыграла вничью с «Алетиком» в матче Примеры
«Севилья» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Происшествия
После новогоднего застолья 10-месячная девочка умерла в Ленобласти
Умерла 10-месячная девочка после того, как ее животик сильно раздуло, и она не смогла дышать.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
Общество
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
Авто
В Сети показали новый Cupra Leon в камуфляже
Производители автомобилей из компании Seat начали испытания нового поколения Cupra Leon.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Политика
Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг
Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Авто
Chrysler покажет новый концепт-кар на выставке CES 2020
В качестве основы для концепта Airflow Vision был взят гибридный минивэн Chrysler Pacifica.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".