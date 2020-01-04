Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

"Прошлой ночью военные США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире: Касем Сулеймани", - сказал Трамп, выступая с заявлением по телевидению. По словам Трампа, Сулеймани готовил "нападения на американских дипломатов и военнослужащих".
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Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

РИА Новости15:42

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

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Трамп рассказал о необходимости убить Сулеймани

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Трамп заявил, что Сулеймани был «террористом номер один в мире»

Московский Комсомолец16:22

Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»

РБК15:39

Трамп выступил с заявлением и назвал Сулеймани террористом номер один

Life.ru15:34

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

ТАСС15:18
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
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МИД России отреагировал на убийство иранского генерала Сулеймани

Министерство иностранных дел России отреагировало на новости об убийстве главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Невские Новости 05:07
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Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

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Минюст США опубликовал очередные документы ФБР по «российскому делу»

BuzzFeed обращает внимание, что Минюст представил документ в отредактированном виде.
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Армия и оружие

В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
РИА Новости 16:11
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Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders

В Epic Games Store во время новогодних праздников пользователи могут бесплатно получить слэшеры Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition и спортивный симулятор Steep.
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Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

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Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
Технологии

Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi

Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
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Политика

В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах города в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
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Жардим рассказал об увольнении из «Монако»

Португалец Леонарду Жардим рассказал о своем увольнении с поста главного тренера "Монако".
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Над Россией пройдет метеорный дождь

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Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
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Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции

В петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что согласно исследованиям денежные купюры являются отличным рассадником инфекции.
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В центре Москвы накануне вечером были задержаны около сорока человек

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PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому

Игровая консоль PlayStation 5 позволит играть в старые игры по-новому.
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Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
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В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
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«Севилья» сыграла вничью с «Алетиком» в матче Примеры

«Севилья» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании.
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После новогоднего застолья 10-месячная девочка умерла в Ленобласти

Умерла 10-месячная девочка после того, как ее животик сильно раздуло, и она не смогла дышать.
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Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Происшествия

Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
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Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

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В Сети показали новый Cupra Leon в камуфляже

Производители автомобилей из компании Seat начали испытания нового поколения Cupra Leon.
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Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

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Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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Chrysler покажет новый концепт-кар на выставке CES 2020

В качестве основы для концепта Airflow Vision был взят гибридный минивэн Chrysler Pacifica.
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Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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