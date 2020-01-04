"Прошлой ночью военные США успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого погиб террорист номер один в мире: Касем Сулеймани", - сказал Трамп, выступая с заявлением по телевидению. По словам Трампа, Сулеймани готовил "нападения на американских дипломатов и военнослужащих".

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

Политика МИД России отреагировал на убийство иранского генерала Сулеймани Министерство иностранных дел России отреагировало на новости об убийстве главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.

Игры В Epic Games Store началась раздача дилогии Darksiders В Epic Games Store во время новогодних праздников пользователи могут бесплатно получить слэшеры Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition и спортивный симулятор Steep.

Экономика Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Технологии Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.

Политика В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах города в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Здоровье Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции В петербургском управлении Роспотребнадзора сообщили, что согласно исследованиям денежные купюры являются отличным рассадником инфекции.

Политика Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.