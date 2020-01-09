Армия и оружие
ТК ЗвездаТрамп заявил, что Сулеймани готовил взрыв посольства США
Американский лидер назвал Сулеймани «настоящим монстром». Президент США Дональд Трамп заявил, что «устранение» иранского генерала Касема Сулеймани должно было произойти «очень давно», так как он якобы готовил взрыв одного из американских посольств.
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
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WADA направило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство направило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд.
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В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
Хоккей
Названо количество зрителей повтора финала МЧМ-2011 на «Матч ТВ»
Около 1,3 миллиона человек посмотрели повтор финального матча чемпионата мира среди молодежных команд от 2011 год на телеканале «Матч ТВ», который шел параллельно с прямой трансляцией решающей игры турнира этого года на Первом канале.
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Киану Ривз исполнил роль рыцаря-джедая в псевдотрейлере «Звездных войн»
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
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Введение ЦБ с 1 октября 2019 года обязательного для банков расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) увеличило средний риск-вес кредитов (размер капитала, который банку необходимо зарезервировать для выдачи кредита) в банках РФ, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.
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Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup
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Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
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Samsung официально представила «искусственного человека» Neon
Исследовательская группа Samsung Star Labs официально представила «искусственного человека» Neon.
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В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
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В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud
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Общество
Более миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии
Согласно информации, опубликованной на сайте Сиднейского университета, более миллиарда животных погибли из-за масштабных пожаров в Австралии.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба объявлена вымершей
Ученые полагают, что веслоносы полностью вымерли в промежутке между 2005 и 2010 годами.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
В конгрессе США одобрили ограничение полномочий Трампа по Ирану
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Кино
Сериалы от Netflix не попали в «лист ожидания»
В десятку попали «Новый папа» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем в главных ролях, спин-офф «Ходячих мертвецов», кинокомиксы и экранизации романов Стивена Кинга.
Футбол
Торино — Дженоа 1:1 (5:3 по пенальти)
Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу отразил один удар. Туринская команда в четвертьфинале встретится с победителем матча «Милан» — СПАЛ.
Политика
Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение лайнера МАУ
Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" возле Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
Общество
Куряне смогут увидеть лунное затмение
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.