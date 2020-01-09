Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаТрамп заявил, что Сулеймани готовил взрыв посольства США

Американский лидер назвал Сулеймани «настоящим монстром». Президент США Дональд Трамп заявил, что «устранение» иранского генерала Касема Сулеймани должно было произойти «очень давно», так как он якобы готовил взрыв одного из американских посольств.
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