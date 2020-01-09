Армия и оружие
ТК ЗвездаТрамп заявил, что Сулеймани готовил взрыв посольства США
Американский лидер назвал Сулеймани «настоящим монстром». Президент США Дональд Трамп заявил, что «устранение» иранского генерала Касема Сулеймани должно было произойти «очень давно», так как он якобы готовил взрыв одного из американских посольств.
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О новом Toyota Land Cruiser 300 рассказали в Toyota
Японский автопроизводитель Toyota готовит к дебюту внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
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Издание Newsweek со ссылкой на внутренние источники в Пентагоне опубликовало версию, что украинский самолет в небе над Тегераном сбили из иранского зенитно-ракетного комплекса.
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В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
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Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Армия и оружие
США грозят Индии санкциями за закупку ракетных комплексов С-400
Соединенные Штаты призвали Нью-Дели не закупать российские системы противоракетной обороны С-400, иначе Индия столкнется с "риском введения санкций".
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В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
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Появился новый бюджетный смартфон с большим экраном
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Подросток попал в реанимацию после посещения аквапарка в Новосибирске
"16-летний ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии после посещения аквапарка", - сказала собеседница агентства.
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Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что европейские страны его невзлюбили, хотя Вашингтон якобы «защищает» Европу от России.
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Российские клубы претендуют на чемпиона мира из «Атлетико»
На 24-летнего чемпиона мира претендует несколько клубов, в числе которых есть и российские. Впрочем, названия клубов остаются неизвестными.
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Трамп передумал и признал теорию глобального потепления
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.