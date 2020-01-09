Американский лидер назвал Сулеймани «настоящим монстром». Президент США Дональд Трамп заявил, что «устранение» иранского генерала Касема Сулеймани должно было произойти «очень давно», так как он якобы готовил взрыв одного из американских посольств.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Политика Парламент Абхазии попросил президента уйти в отставку Члены парламента Абхазии на фоне массовых протестных акций одобрили проект постановления с обращением к президенту страны Раулю Хаджимбе досрочно уйти в отставку.

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.