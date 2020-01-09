Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, которого ликвидировали США, планировал взрыв одного из американских посольств.
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Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, утверждал в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
ТАСС12:50

Подробнее о событии

Трамп обвинил Сулеймани в подготовке взрыва посольства США

Газета.Ru13:09

Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

ТАСС12:50

Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США

РИА Новости12:33

«Настоящий монстр». Трамп заявил, что Сулеймани хотел взорвать Посольство США

Life.ru12:37

Трамп заявил о планах Сулеймани взорвать американскую дипмиссию

Известия12:33

Трамп: «монстр» Сулеймани готовил взрыв посольства США

Московский Комсомолец12:37

Убитый иранский генерал планировал взорвать одно из американских посольств

Lenta.ru12:23
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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