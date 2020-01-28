План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

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Авто «Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер — преимущественно в задней части, а также иную головную оптику и задние фонари.