Политика
ИнтерфаксТрамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
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Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
Гаджеты
Новый суперфлагман Sony Xperia совершит прорыв по автономности
Компания Sony скоро представит линейку новых смартфонов Xperia.
Происшествия
Выросло количество эвакуированных из-за минирования судов в Кемерове
Ещё два районных суда эвакуировали в Кемерове. Фотографии с мест происшествия начали появляться в соцсетях.
Армия и оружие
Армия Сирии освободила город Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.
Общество
Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату
Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).
Политика
Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе
Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Общество
Участки дорог в Алтайском крае закрыты из-за непогоды
В Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий недоступны для автомобилистов участки нескольких трасс, сообщает минтранс региона.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Авто
В Германии выставлена на продажу удлиненная модель Mercedes-AMG G63
В Германии выставили на продажу уникальную версию внедорожника Mercedes-AMG G63 Big One с вытянутой колесной базой.
Армия и оружие
В Афганистане нашли тела погибших на месте крушения самолета США
На месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане обнаружили тела погибших и «черные ящики».
Экономика
Коронавирус может нарушить поставки китайской техники в РФ
Продление каникул в Китае до конца февраля, вызванное эпидемией коронавируса в КНР, может вызвать сбои при поставках китайской потребительской электроники в Россию.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Общество
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Как сообщает TMZ, легенда NBA Коби Брайант погиб вследствие крушения вертолета. С ним на борту было еще четыре человека, включая пилота.
Политика
Глава Чувашии уйдёт в отставку из-за скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подаст в отставку из-за двух недавних скандалов.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Здоровье
Десятки школ закрыли в Бийске из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
Десятки школ и детсадовских групп закрыли на карантин в Бийске из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ 27 января, сообщает «Бийский рабочий».
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
Экономика
Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер — преимущественно в задней части, а также иную головную оптику и задние фонари.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Экономика
ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «ФК Открытие»
Банк России предложил инвестиционным консультантам поучаствовать в выработке предложений по схеме продажи группы "ФК Открытие".
Экономика
Правительство Башкирии примет программу деятельности до 2024 года
Сегодня Правительство Башкортостана планирует принять программу деятельности на срок своих полномочий – до 2024 года.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.