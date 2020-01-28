Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
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В мире отреагировали на предложенную Дональдом Трампом «сделку века» между Израилем и Палестиной

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Ещё два районных суда эвакуировали в Кемерове. Фотографии с мест происшествия начали появляться в соцсетях.
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Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости 11:41
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В Германии выставлена на продажу удлиненная модель Mercedes-AMG G63

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Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
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