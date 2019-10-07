Американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

Трамп заявил, что для США пришло время выйти из «бесконечных войн»

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