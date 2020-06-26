Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией, Китаем и КНДР ему проще иметь дело, чем с американскими демократами.
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Трамп сравнил общение с Россией и с американскими демократами

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Российская газета18:42

Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами

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Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
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