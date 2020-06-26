Политика
РИА НовостиТрамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией, Китаем и КНДР ему проще иметь дело, чем с американскими демократами.
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Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
Inc-news.ru 13:11
Экономика
Как новые законы изменят жизнь россиян в июле
Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета 21:00
Общество
Срыв получения субсидии на горячее питание в школах проверят в Забайкалье
Забайкалье не вошло в число регионов-получателей субсидии на горячее питание в школах на 2020 год.
Московский Комсомолец Чита 22:09
Авто
На «АвтоВАЗе» появилось заводское ателье аксессуаров
Первым автомобилем, который прошел через новое ателье аксессуаров, стал Lada Xray Cross в комплектации Instinct.
Известия 23 июня в 11:43
Футбол
В этом сезоне Лионель Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги
В прошлом сезоне всё было ровно наоборот – Лионель Месси лидировал в Испании по количеству забитых мячей в ворота команд из топ-10 турнирной таблицы.
Чемпионат 21:51
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 16:21
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga 01:15
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
Общество
Права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Штрафовать чиновников и организации, нарушающие права родителей, на 30-100 тысяч рублей предложили в Госдуме.
РЕН ТВ 18:13
Авто
УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ начал серийное производство модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 04:17
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Космос
Полный парад планет 4 июля 2020 года: Насколько опасен и стоит ли ждать апокалипсиса?
До парада планеты, которое состоится в четвертый день июля текущего года, осталось меньше месяца Не секрет, что 4 июля 2020 года всех жителей планеты Земля ждет важное астрономическое событие — полный парад планет.
Курьер. Среда. Бердск 04:01
Армия и оружие
Разведку у границ России за неделю провели 35 иностранных самолетов
У границ России за неделю были замечены 35 иностранных самолетов-разведчиков, сообщается в инфографике Минобороны, опубликованной 26 июня в газете «Красная звезда».
Известия 18:01
Футбол
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ 17:14
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
В Новосибирской области приняли решение о продлении режима самоизоляции на неопределённый срок.
Вести.Ru 09:36
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации 02:25
Происшествия
Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»
Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их".
РИА Новости 12:15
Кино
Сериал «Банды Лондона» продлили на второй сезон
Современную гангстерскую драму "Банды Лондона" продлили на второй сезон, сообщает NME.
РИА Новости 18:53
Происшествия
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
Известия 20:18
Кино
Японский робот Эрика снимется в фильме
Газета.Ru 09:29
Происшествия
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, пострадавших в нет, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ 16:56
Хоккей
Панарин о возобновлении сезона: «Время исправить ситуацию с эскроу. Переживаю за благосостояние НХЛ»
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился переживаниями относительно возможного возобновления сезона НХЛ.
Sports.ru 17:39