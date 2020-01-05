Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы "непропорционально" ответить на возможные действия Тегерана.

Трамп заявил, что готов «непропорционально» ответить на действия Ирана

Политика США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

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