Политика

РЕН ТВРЕН ТВТрамп заявил, что готов «непропорционально» ответить на действия Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы "непропорционально" ответить на возможные действия Тегерана.
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Ультиматум Трампа Конгрессу: запланирован непропорциональный ответ Ирану

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Вторая часть будет использовать движок Unreal Engine 4. Ранее вышла оригинальная трилогия игр «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти».
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