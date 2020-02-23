Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведет к миру в Афганистане. «Да, я бы поставил под ним свою подпись», — приводит ТАСС его слова.
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Трамп заявил, что намерен лично подписать мирное соглашение с движением «Талибан»

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), которое приведет к миру в Афганистане. Американский лидер общался с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.
ТАСС10:24

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Трамп заявил, что намерен лично подписать мирное соглашение с движением «Талибан»

ТАСС10:24

Трамп задумал лично подписать мирное соглашение с террористами

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Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами

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Трамп заявил, что лично подпишет соглашение с талибами

РЕН ТВ09:39

Трамп заявил о намерении лично подписать мирное соглашение с талибами*

REGNUM10:19

Трамп пообещал лично подписать мирное соглашение с талибами

Московский Комсомолец10:30
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антерсельве

RT на русском 09:49
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Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса

Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Интерфакс 10:40
Общество

Пакистан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса

Власти Пакистана закрывают на юго-западе страны границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране.
REGNUM 09:41
Общество

РФ обсуждает возможность расплачиваться рублями на курортах Турции

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Известия 08:19
Экономика

Названы регионы, где ожидается наибольший рост зарплат

Как отмечают специалисты, в целом рост зарплат должен превысить показатели прошлого года, когда он составил 2,4%. Вместе с этим, рост реальных доходов россиян будет незначительным.
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Происшествия

Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

РИА Новости 04:30
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ вчера в 16:26
Кино

В Госдуме прошла демонстрация фильма «Холоп»

С речью выступил Владимир Жириновский В Госдуме России прошла демонстрация фильма "Холоп".
Деловое.ТВ 21 февраля в 03:34
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня 10:00
Политика

Где служили российские звезды, россияне боятся ухода Путина, как развивалось дело «Титановой долины». Главное за неделю — в подборке URA.RU

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URA.Ru 02:30
Происшествия

Семьи погибших при взрыве газа в Азове получат по 1 млн рублей

В субботу в трехэтажном жилом доме в Азове произошел взрыв. Два человека погибли, еще одна женщина была ранена.
Коммерсантъ 05:02
Армия и оружие

США сымитировали на учениях ядерный удар по России

В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
BFM.ru вчера в 03:17
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Биатлон

Губерниев сообщил о возможном уголовном деле против Логинова в Италии

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция завела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича уголовное дело.
РИА Новости 10:50
Происшествия

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Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
ИнфоСМИ вчера в 11:30
Происшествия

В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстези задержали создателя приложения для задержанных на митингах

В Екатеринбурге задержали Александра Литреева, основателя компании по кибербезопасности Vee Security Россия и создателя приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка».
Екатеринбург Онлайн 10:36
Армия и оружие

ВМФ России начал слежение за зашедшим в Черном море эсминцем США

Известия 10:54
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

RT на русском 10:11
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Британия поменяет цвет паспортов после Brexit

После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
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Игры

Представители 4A Games рассказали о Nintendo, PS5 и Xbox Series X

Разработчики игры из компании 4A Games рассказали журналистам о том, что, по их мнению, не хватает современным игровым приставкам и чего ожидать от новых приставок Sony и Microsoft.
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Общество

Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса

Южная Корея из-за распространения коронавируса подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до наивысшего - четвертого "красного" уровня, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.
РИА Новости 03:16
Экономика

Ввод жилья в РФ в январе вырос почти на 15 %

В январе 2019-го в жилищном строительстве страны сохранялось снижение, наблюдавшееся ещё в позапрошлом году (-15,9 процентов в январе и -2,2 процента в феврале).
ГлобалМСК.ру 09:51
Общество

Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае

Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Экономика сегодня вчера в 02:56
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля, почтив память павших воинов, передает РИА "Новости".
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Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

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Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Газета.Ru 02:13
Общество

На Украине запрос «23 февраля» в Google вошел в тройку лидеров

Поисковый запрос со словами "23 февраля праздник" находится в тройке самых частых среди пользователей в поисковой системе Google на Украине.
ТАСС 07:44
Политика

Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев

Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
РИА Новости 09:34
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля

За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
РБК 04:03
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