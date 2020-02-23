Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), которое приведет к миру в Афганистане. Американский лидер общался с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведет к миру в Афганистане. «Да, я бы поставил под ним свою подпись», — приводит ТАСС его слова.

Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами

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