Политика
RT на русскомТрамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведет к миру в Афганистане. «Да, я бы поставил под ним свою подпись», — приводит ТАСС его слова.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), которое приведет к миру в Афганистане. Американский лидер общался с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию.ТАСС10:24
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