Да, я бы поставил под ним свою подпись.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведёт к миру в Афганистане. «Да, я бы поставил под ним свою подпись», — приводит ТАСС его слова.

Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами

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