Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruТрамп заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти

В случае введения пошлин на импорт нефти, американский лидер заверил, что сделает это так, чтобы защитить рабочих и компании США. Президент Соединенных Штатов брифинге в Белом доме заявил, что всегда был против ОПЕК.
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Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на иностранную нефть

Газета.Ru18:00

Трамп подтвердил вероятность ввода пошлин на иностранную нефть

News.ru18:18

Президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлины на импортируемую нефть

Эхо Москвы18:09

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Известия19:07

Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в США

Lenta.ru18:00

Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на импорт нефти в США

ТАСС17:53

Трамп не исключил введения пошлин на импортную нефть

Интерфакс18:07
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Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 16:24
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

РИА Новости 22:19
Общество

Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке

Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Интерфакс 22:11
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета 20:35
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru 10:17
Общество

Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
DP.RU 03:53
Общество

Глава Кузбасса сказал, когда снимут карантин из-за коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сказал, когда в регионе могут быть сняты введённые из-за коронавируса ограничения; главным условием глава считает отсутствие новых случаев заболевания.
Сиб.фм 06:27
Происшествия

Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Интерфакс 17:19
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК 14:04
Спорт

В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные

Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Игромания.ру вчера в 06:25
Общество

Глава Красноярского края обратился к жителям региона

Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
7 канал Красноярск 08:33
Политика

Умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас

Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас скончался в больнице США в возрасте 76 лет, сообщает издание Tribuna.
RT на русском 20:00
Происшествия

Трое детей погибли, двое пострадали при пожаре в Свердловской области

Интерфакс 23:03
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Здоровье

Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей

"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.
РИА Новости 20:47
Общество

Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа

В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Российская газета вчера в 14:11
Единоборства

Крылов рассказал о реакции на Украине на желание получить паспорт РФ

РИА Новости вчера в 04:59
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 вчера в 23:28
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице.
Коммерсантъ 14:28
Экономика

ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
BFM.ru 18:32
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 02 апреля в 18:55
Общество

Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Газета.Ru 16:17
Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочка

У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Пятый канал 14:54
Единоборства

Белоруссия предложила провести бой Хабиба с Фергюсоном в Минске

Телеканал 360° вчера в 08:22
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Происшествия

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального Минздрава Наталья Мазина.
РИА Новости 13:08
Шоу-бизнес

Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.
Вечерняя Москва 18:44
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Солист Little Big запустил альтернативное «Евровидение-2020»

Солист группы Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов запустили альтернативу "Евровидению" — домашний конкурс "Карантиновидение-2020".
Piter.tv 02 апреля в 05:01
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК 17:19
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