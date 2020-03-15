Политика
RuNews24.ruТрамп заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти
В случае введения пошлин на импорт нефти, американский лидер заверил, что сделает это так, чтобы защитить рабочих и компании США. Президент Соединенных Штатов брифинге в Белом доме заявил, что всегда был против ОПЕК.
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 23:07, Ашберн
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Общество
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве
В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет
Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Общество
Глава Кузбасса сказал, когда снимут карантин из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сказал, когда в регионе могут быть сняты введённые из-за коронавируса ограничения; главным условием глава считает отсутствие новых случаев заболевания.
Происшествия
Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»
Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
Спорт
В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные
Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Политика
Умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас
Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас скончался в больнице США в возрасте 76 лет, сообщает издание Tribuna.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей
"Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.
Общество
Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа
В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.
Единоборства
Крылов рассказал о реакции на Украине на желание получить паспорт РФ
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы
В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Футбол
У Валерия Карпина родилась пятая дочка
У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.
Единоборства
Белоруссия предложила провести бой Хабиба с Фергюсоном в Минске
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального Минздрава Наталья Мазина.
Шоу-бизнес
Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.
Музыка
Солист Little Big запустил альтернативное «Евровидение-2020»
Солист группы Little Big Илья Прусикин и видеоблогер Эльдар Джарахов запустили альтернативу "Евровидению" — домашний конкурс "Карантиновидение-2020".
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.