В случае введения пошлин на импорт нефти, американский лидер заверил, что сделает это так, чтобы защитить рабочих и компании США. Президент Соединенных Штатов брифинге в Белом доме заявил, что всегда был против ОПЕК.

Трамп заявил, что может ввести пошлины на импорт нефти

Общество Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Общество Глава Кузбасса сказал, когда снимут карантин из-за коронавируса Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сказал, когда в регионе могут быть сняты введённые из-за коронавируса ограничения; главным условием глава считает отсутствие новых случаев заболевания.

Происшествия Суд снова арестовал экс-директора петербургского «Метростроя» Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.

Общество Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.

Спорт В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Политика Умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас скончался в больнице США в возрасте 76 лет, сообщает издание Tribuna.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Здоровье Врач рассказал об опасности карантина для пожилых людей "Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции", - добавил врач.

Общество Россия приостановит вывоз граждан из-за рубежа В целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев коронавируса Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает международные авиарейсы по возвращению российских граждан на родину, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза инфекции.

Экономика ЦБ разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы В ЦБ советуют заемщикам платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, что позволит уменьшить основной долг и, таким образом, снизить начисляемые проценты.

Общество Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.

Футбол У Валерия Карпина родилась пятая дочка У бывшего футболиста российской сборной, а ныне тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина появилась на свет еще одна дочь.

Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

Шоу-бизнес Гузеева объяснила, почему закрыла комментарии в соцсети Актриса и телеведущая Лариса Гузеева на своей странице в соцсети написала, что закрыла комментарии, потому что не хочет читать их от злобных людей.