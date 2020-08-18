Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии
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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом американский лидер заявил на встрече с журналистами, сообщает агентство Reuters.В источнике
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