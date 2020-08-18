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Life.ru

Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом американский лидер заявил на встрече с журналистами, сообщает агентство Reuters.В источнике
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Газета.Ru

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Газета.Ru12:20
Коммерсантъ

Трамп планирует обсудить с властями России ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ10:58
RT на русском

Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

RT на русском10:06
ТАСС

Трамп заявил, что намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

ТАСС10:32
Комсомольская правда

Трамп заявил о намерении США обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правда10:14
РБК

Трамп увидел «не слишком много» демократии в Белоруссии

РБК10:34
РИА Новости

США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

РИА Новости10:02
КП - Беларусь

«Недостаточно демократии». Дональд Трамп заявил, что будет обсуждать с Россией ситуацию в Беларуси

КП - Беларусь12:00

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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