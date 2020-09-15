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Российская газета
Российская газета

Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада

В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.В источнике
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ТАСС

Трамп признал, что хотел ликвидировать Асада

ТАССвчера в 10:57
Газета.Ru

Трамп планировал операцию по убийству Асада

Газета.Ruвчера в 09:52
Коммерсантъ

Трамп признался, что хотел убить Асада

Коммерсантъвчера в 10:39
РИА Новости

Трамп признал, что хотел устранить Асада

РИА Новостивчера в 10:20
Rambler News Service

Трамп признался в желании убить президента Сирии

Rambler News Serviceвчера в 10:12
RT на русском

Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» Асада

RT на русскомвчера в 10:53
Интерфакс

Трамп признался, что собирался ликвидировать Асада

Интерфаксвчера в 09:44

В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса

Веллингтон, 16 сентября 2020, 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.
В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса
REGNUM19:07

Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Московский Комсомолецвчера в 10:06
14

В России предложили увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

В Министерстве финансов России предложили увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru19:00
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомостивчера в 06:35
1,1K

Искусственный интеллект может находить опасных водителей

Австралийские и малазийские учёные совместными усилиями разработали алгоритм для искусственного интеллекта (ИИ), при помощи которого в потоке можно безошибочно вычислять опасные для окружающих объекты.
Цензуры.Нет17:39
14

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
357

Грузия намерена защитить себя от российских ВКС под израильским щитом

«Если Россия и Грузия вступят в войну во второй раз, российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО», — написал в заключении обозреватель Forbes.
Политика Сегоднявчера в 04:58
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Минск обсуждает с Москвой условия кредита в 1,5 миллиарда долларов

Стороны обговаривают сроки, ставки и график перечисления денег Министерства финансов РБ и РФ приступили к обсуждению условий предоставления республике российской стороной кредита в размере 1,5 миллиарда долларов.
Союзное Вечевчера в 07:21