Hyundai представил кроссовер Tucson нового поколения

Важным улучшением модели четвертого поколения стал максимально расширенный набор систем и ассистентов безопасности, а также наличие опции по открытию авто со смартфона, который можно использовать в качестве цифрового ключа с радиусом действия до 15 метров - для этого достаточно установить на гаджет специальное приложение Hyundai's Digital Key.