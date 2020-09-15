Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада

В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Трамп признался в желании ликвидировать Асада

Газета.Ruвчера в 14:19
ТАСС

Трамп признал, что хотел ликвидировать Асада

ТАССвчера в 10:57
Коммерсантъ

Трамп признался, что хотел убить Асада

Коммерсантъвчера в 10:39
RT на русском

Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» Асада

RT на русскомвчера в 10:53
РИА Новости

Трамп признал, что хотел устранить Асада

РИА Новостивчера в 10:20
Rambler News Service

Трамп признался в желании убить президента Сирии

Rambler News Serviceвчера в 10:12
Интерфакс

Трамп признался, что собирался ликвидировать Асада

Интерфаксвчера в 09:44

Вдова и беспомощная дочь Алексея Баталова остались без наследства

Вдова и дочь народного артиста Советского союза Алексея Баталова оказались в непростой ситуации: они лишились недвижимости и средств на существование в связи с действиями мошенников.
Наша версиявчера в 14:06
30

Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
RT на русском21:45
14

Hyundai представил кроссовер Tucson нового поколения

Важным улучшением модели четвертого поколения стал максимально расширенный набор систем и ассистентов безопасности, а также наличие опции по открытию авто со смартфона, который можно использовать в качестве цифрового ключа с радиусом действия до 15 метров - для этого достаточно установить на гаджет специальное приложение Hyundai's Digital Key.
Новые автомобили21:43
63

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
820

«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.
RT на русском22:14
24

За поимку иркутских «Бонни и Клайда» объявлена награда

Иркутск, 15 сентября 2020, 12:16 — REGNUM В Иркутске объявлено вознаграждение за помощь в поимке осуждённых за серию разбоев, кражи и незаконный оборот оружия Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной, которые при доставлении их в учреждение исполнения наказания совершили побег.
REGNUMвчера в 05:16
147