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Российская газета
Российская газета

Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада

В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.В источнике
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Газета.Ru

Трамп признался в желании ликвидировать Асада

Газета.Ruвчера в 14:19
ТАСС

Трамп признал, что хотел ликвидировать Асада

ТАССвчера в 10:57
Интерфакс

Трамп признался, что собирался ликвидировать Асада

Интерфаксвчера в 09:44
Коммерсантъ

Трамп признался, что хотел убить Асада

Коммерсантъвчера в 10:39
РИА Новости

Трамп признал, что хотел устранить Асада

РИА Новостивчера в 10:20
Rambler News Service

Трамп признался в желании убить президента Сирии

Rambler News Serviceвчера в 10:12
RT на русском

Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» Асада

RT на русскомвчера в 10:53

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
РИА Новости19:22
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUMвчера в 10:58
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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Роспотребнадзор усомнился в опасности переболевших COVID-19 жителей

Вирус, который выделяют люди после излечения от COVID-19, не является жизнеспособным и не сможет размножаться в другом организме, заявила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ведомостивчера в 12:15

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ru14 сентября в 09:34
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Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ruвчера в 08:00

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Первая партия мобильных медицинских комплексов поступила в Приамурье

В Приамурье поступили первые пять передвижных комплексов, представляющие из себя мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые будут передвигаться по небольшим населенным пунктам региона, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Сенсаций.Нетвчера в 08:53

В Иркутске начато рассмотрение резонансного дела насильника-убийцы

В Иркутском областном суде, по информации областного Следственного комитета РФ, во вторник, 15 сентября, начато рассмотрение уголовного дела об убийстве девушки водителем, подвозившим ее.
Вести.Ruвчера в 05:51
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