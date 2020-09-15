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Российская газета
Российская газета

Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада

В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.В источнике
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Газета.Ru

Трамп признался в желании ликвидировать Асада

Газета.Ru14:19
РИА Новости

Трамп признал, что хотел устранить Асада

РИА Новости10:20
RT на русском

Трамп признал, что рассматривал вариант «устранения» Асада

RT на русском10:53
Коммерсантъ

Трамп признался, что хотел убить Асада

Коммерсантъ10:39
ТАСС

Трамп признал, что хотел ликвидировать Асада

ТАСС10:57
Rambler News Service

Трамп признался в желании убить президента Сирии

Rambler News Service10:12
Интерфакс

Трамп признался, что собирался ликвидировать Асада

Интерфакс09:44

В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».
В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального
Ведомости10:13
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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020

Копилка звёздных гостей на фестивале Comic-Con Russia 2020 продолжает пополняться новыми именами: помимо Дэйва Франко в мероприятии также примут участие Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег") и её супруг, режиссёр Пол У.С. Андерсон.
Российская газета08:02

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу

Американский актер Джонатан Мэйджерс, сыгравший одну из главных ролей в свежем сериале "Страна Лавкрафта" от HBO, присоединится к кинематографической вселенной Marvel в фильме "Человек-муравей 3". Об этом сообщает Deadline.
Российская газета06:45
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В Совфеде назвали возмутительными планы создания «списка Навального»

Заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о необходимости утверждения режима санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека «крайне возмутительно» и приведет лишь к ухудшению международных отношений.
РБК10:40