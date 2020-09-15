Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
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В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.В источнике
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